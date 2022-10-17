В полицию поступило более 20 заявлений от потерпевших. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, подозреваемых в серии краж ограждений с кладбищ Кстовского района. По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, ими было совершено не менее 20 эпизодов – именно столько заявлений от потерпевших поступило в полицию с начала сентября.

Похитители воровали не только ограждения и чугунные фрагменты, но и металлические памятники. Орудовали злоумышленники на нескольких кладбищах Кстовского района. Судя по заявлениям родственников усопших, с чьих могил утащили ограды, кражи начались в августе. По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

В Нижнем Новгороде поймали серийных воров, похищавших ограды с кладбищ. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В результате оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены, а сами они – задержаны. Ими оказались 33-летний житель Автозаводского района и 46-летний житель Московского района Нижнего Новгорода. Один из них уже был судим за имущественные преступления. Свою причастность к серии краж с кстовских кладбищ они не отрицают.

- Похищенные металлические ограждения мужчины на легковом и грузовом автомобилях перевозили и сдавали в пункт приёма металла на территории Ленинского района нижнего Новгорода, а полученные деньги тратили на личные нужды, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Воровали даже металлические памятники. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Часть похищенных оград была изъята сотрудниками полиции, потерпевшие уже признали свое имущество. Сейчас устанавливается общая сумма нанесенного ущерба.

Сейчас стражи порядка проверяют задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Один из них заключен под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Им может грозить до пяти лет тюрьмы.