Криминальный «бизнес» на нефтяной трубе

В Нижегородской области скоро состоится судебное слушание по уголовному делу о краже топлива из нефтепродуктопровода.

Четверо жителей Павловского района обвиняются в совершении криминальной врезки в магистральный нефтепродуктопровод «Горький-Ярославль» и хищении около 10 тонн дизельного топлива. Похищенное они перевозили в бочках и канистрах на своих машинах. Преступная группа была разоблачена и задержана оперативными сотрудниками полиции.

За это преступление - кражу в крупном размере, совершенную организованной группой, - обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы. Однако получат ли они реальные сроки – большой вопрос, к сожалению, судебная практика свидетельствует, что часто к виновным применяют условное наказание. А штрафы назначаются такие, что они даже не покрывают реальный ущерб. Поэтому хищения нефти и нефтепродуктов давно стали не только очень доходным, но еще и мало рисковым бизнесом.

В Уголовном кодексе есть три статьи, по которым можно привлечь к ответственности нефтеврезчиков. Самая строгая - 210 УК РФ, предусматривает от 12 до 20 лет за организацию преступного сообщества и от семи до 10 лет – за участие в нем. Однако судьи, видимо, не считают преступным сообщество, организованное для хищения нефти или нефтепродуктов, и ограничиваются порой удивительно мягкими вердиктами.

В Нижегородской области есть множество примеров, когда участники ОПГ отделывались условными сроками. А если бы их обвиняли по ст. 210 УК РФ как членов преступной группы, сроки были бы вполне реальными и внушительными.

Понятно, что одиночкам такие преступления не под силу. За ними стоят группировки, у которых есть деньги, техника, связи. На краже нефти и нефтепродуктов ловят лишь тех, кто выполняет «черную» работу: непосредственно врезку и транспортировку. А те, кто организует эту деятельность, продает похищенное, «крышует» криминальный нефтебизнес, остаются вне поля зрения правоохранителей и судей.

Примеров желаете? Вспомним дело начальника 4-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции нижегородского управления МВД полковника Андрея Кислова. В 2020 году его обвинили в посредничестве деятельности преступной группировки, воровавшей топливо. Ущерб от этого «бизнеса» исчислялся десятками миллионов рублей. А полковник за свои «услуги» получил наказание «ниже низшего»: 2,5 года заключения и 300 тысяч рублей штрафа.

Порочная практика? Безусловно! Мизерные сроки, которые получают врезчики - ещё одна причина бурного расцвета криминального нефтебизнеса.

Одним из лидеров среди российских регионов по числу хищений нефти и нефтепродуктов является Нижегородская область. Это неудивительно, ведь по территории региона проходит сразу несколько магистралей, по которым транспортируются дизель, бензин и нефть. Это настоящие «золотые жилы» для преступных группировок.С 2017 года она занимает вторую строчку антирейтинга по криминальным врезкам, уступая лишь Московской области.

Однако, в последнее время в разных регионах нашей страны участники преступных групп по «добыче» нефти или нефтепродуктов из чужих труб все же получали реальные сроки – как правило, эти уголовные дела расследовали следственный комитет или ФСБ.

Например, в июне текущего года жителя Челябинской области за кражу нефтепродуктов приговорили к 3,5 годам колонии строгого режима, в октябре члены ульяновской преступной группы за аналогичное преступление получили сроки от 2 до 6 лет с отбыванием в колонии общего режима. В первом случае уголовное дело вел СК, во втором –ФСБ.

Станет ли дело павловских врезчиков прецедентом в Нижегородской области или они снова отделаются «легким испугом»? Ответ на этот вопрос даст суд. Все понимают, безнаказанность открывает дорогу для новых преступлений и вряд ли в планы руководства области входит первая строка региона в антирейтиге по количеству врезок.