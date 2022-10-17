Похолодание до нуля и дожди придут в Нижний Новгород на этой неделе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплая погода, радовавшая нижегородцев первую половину октября, сменится резким похолоданием. На этой неделе ночные температуры опустятся до нуля градусов, синоптики обещают пасмурную и дождливую погоду.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», понедельник станет единственным солнечным днем, однако уже к вечеру картина изменится: небо затянет тучами, пойдет дождь. В дневные часы еще сохранится +10 градусов, ночью +6…+7. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду.

Во вторник, как и во все последующие дни, ожидается хмурая сырая погода. Днем не более +8 градусов, ночью - +5…+6. Ветер стихнет до 1-2 метров в секунду и подует с запада.

В среду северный ветер принесет прохладные воздушные массы, за счет чего в ночные часы температура опустится до +3 градусов. Днем по-прежнему +8. День обещает быть пасмурным, но без дождей.

В четверг днем уже +6, а ночью всего +1, которые будут ощущаться как -2 градуса. Ветер минимальный, но северный. Утром синоптики прогнозируют небольшой дождь, так что лучше захватить с собой зонт.

В пятницу ожидается самая холодная ночь на этой неделе: по прогнозам синоптиков, столбики термометров покажут 0 градусов, а ощущаться они будут как -2. При этом ветра не будет совсем, то есть прогнозируется полный штиль. Днем до +5 градусов, вероятен небольшой дождь.

В выходные пасмурная погода сохранится, но южный ветер принесет небольшое потепление. Днем ожидается до +6 градусов, ночью +2…+4. Суббота пройдет без дождей, а в воскресенье вечером возможны осадки.