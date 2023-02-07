Просрочка попала в блок: Как в Нижнем Новгороде защитили покупателей от просроченных продуктов

Технологию только начали тестировать. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Просроченные товары на полках магазинов – это бич нашего времени, который необходимо искоренять. Порой покупатель, не посмотрев на срок годности, берет «просрочку» и обнаруживает это только после покупки. Время на то, чтобы вернуть свои деньги и высказать свои претензии об испорченных товарах продавцам, находится не у всех. Выходит вдвойне обидно: свои честно заработанные потратил, а продукты в итоге выбросил.

Сыр в магазине. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Однако решение данной проблеме нашлось. Так, с 1 февраля магазины по всей стране начнут тестировать технологию, которая не позволит покупателям приобретать товары с истекшим сроком годности. В Нижнем Новгороде такая практика уже тоже понемногу внедряется. Но пока не везде.

– Система маркировки «Честный знак» готова к проведению пилотного проекта. Ещё до его начала подобный инструмент для контроля за молочной продукцией уже внедрила по собственной инициативе одна из торговых сетей,– сказал заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий Реваз Юсупов.

Кассир. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Проверить полезное новшество решила и корреспондент «Комсомолки», поэтому отправилась в один из магазинов, где пообещали продемонстрировать весь процесс блокировки просрочки. На входе меня встретили директор и сотрудник гипермаркета, и тут же повели в отдел молочной продукции. С одного из стеллажей сотрудник магазина взял коробку молока и направился обратно к кассам.

– Это у вас, получается, просрочка прямо на полках? – шокировано спрашиваю я, поспевая следом.

– Просрочки у нас в магазине нет. У этого молока сроки хорошие, оно до 1 июля годное. Я его взял как пример хорошей продукции, а «запрещёнка» у меня вот, – сказал мужчина, выудив из кармана жилетки упаковку сыра. – Этот сыр мы специально приберегли, чтобы показать журналистам, как работает касса в таком случае.

Образец просроченного сыра. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Это объяснение меня вполне успокоило, поэтому я поспешила к кассе, чтобы увидеть всё воочию. В результате, упаковка молока на кассе пробилась без проблем, однако после сканирования сыра касса закрылась. На мониторе перед кассиром высветилось предупреждение об ошибке: «В выписке есть маркированный товар, запрещённый к продаже».

Касса предупредила о просрочке. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Если подобное случилось, то кассир приносит извинения и говорит, что данный товар невозможно продать. Дальнейших вариантов два: либо приглашают продавца, чтобы он поменял товар на другой, либо, если покупатель не хочет ждать, он отказывается от товара.

– Технология является дополнением к уже существующим в компании процедурам по контролю за сроками годности товаров на полках и помогает избежать продажи просроченной продукции, исключая человеческий фактор, – объяснил директор гипермаркета Максим Федетов.

Молочная продукция. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Штука, безусловно, полезная, но меня интересует, что об этом думают сами покупатели. Пройдя несколько прилавков, я натыкаюсь на пенсионерку, выбирающую творог. Как оказалось, одной из первых я рассказываю ей о нововведении и объясняю принцип его работы.

– Хорошо, если бы так везде было! Я иногда умудряюсь очки дома оставить - без них вижу мутно, а рядом не всегда кто-то есть, чтобы спросить, тот ли я продукт взяла, свежий ли он. Конечно, в магазинах просрочки вообще не должно быть, но знаете, всякое бывает. Поэтому, думаю, что это хороший способ, главное, для людей, – делится со мной нижегородка Тамара Лисина.

Нам же теперь остаётся только надеяться, что вскоре подобную систему введут во всех магазинах и на все товары, чтобы покупатели были спокойны.

КОНКРЕТНО

Блокировка будет действовать на следующие товары с истекшим сроком годности:

- отдельные виды молочной продукции, в том числе предназначенной для детей;

- бутилированная питьевая и минеральная вода;

- пиво и некоторые слабоалкогольные напитки.

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