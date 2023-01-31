Взорвавшийся газовый котел повредил здание в Шаранге под Нижним Новгородом

ЧП произошло 31 января. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Вечер, 31 января, выдался крайне беспокойным для жителей улицы Набережная рабочего посёлка Шаранга – здесь в одном из домов произошел взрыв. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Информацию о ЧП уже подтвердили в ГУ МЧС по Нижегородской области

Сообщение о ЧП поступило в 17:00. Очевидцы сообщали о разгерметизации электрического отопительного котла. На место происшествия выезжали специалисты, обнаружив, что взрывной волной была разрушена межкомнатная перегородка и оказались выбиты стёкла.

– Несущие конструкции не повреждены, – подтвердили в ведомстве.

Никто не погиб и не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Напомним, что похожее ЧП произошло ранним утром 13 ноября 2022 года. Тогда два человека пострадали при взрыве в котельной в рабочем поселке Пижма. По данным ведомства, в здании на улице Королева произошел хлопок пара, в результате чего взорвался один из двух работавших котлов.

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