Женщина погибла во время пожара в Автозаводском районе

В 11:13 пожар смогли локализовать на площади 250 квадратных метров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Страшный пожар вспыхнул 29 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Там, в жилом доме по улице Ремонтная во время возгорания погибла женщина. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

- В 10:14 29 января 2023 поступило сообщение о пожаре в личном жилом доме на две семьи, - отметили в пресс-службе. - Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №1 БИС.

Согласно информации, в 11:13 пожар смогли локализовать на площади 250 квадратных метров. К сожалению, без жертв не обошлось - в огне погибла женщина. Как сообщили в ведомстве, ее личность сейчас устанавливается.

Ранее стало известно о том, что нижегородец поджёг дом с тремя детьми, чтобы отомстить бывшей жене.