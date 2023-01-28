Небольшой снег и похолодание до -9 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде 29 января

К ночи может пойти снег. Фото: Иван МАКЕЕВ

Небольшой снег и похолодание до -9 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в воскресенье, 29 января 2023 года. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода».

Так, с утра нижегородцев ждет пасмурная погода без осадков. Температура воздуха будет колебаться от – 5 до – 7 градусов. Хотя по ощущениям она будет ближе к – 11 градусам. Ветер ожидается южный, со скоростью до 3,2 метров в секунду.

Днем в Нижнем Новгороде будет такая же пасмурная погода, а температура воздуха начнет постепенно снижаться с – 8 до – 9 градусов. Стоит отметить, что к обеду ветер сменит направление на юго-западное и немного сбавит порывы до 3,1 метров в секунду.

А вот к вечеру и до самой ночи столбики термометров будут показывать – 9 градусов. Ветер будет юго-западный, со скоростью до 2, 5 метров в секунду. Кроме этого, ночью последнего выходного дня может пойти небольшой снег