Снег и небольшой «минус» ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящая зимняя погода ожидает нижегородцев в предстоящие выходные. Небольшой мороз будет способствовать комфортным прогулкам на свежем воздухе, а свежий снежный покров позволит в полной мере насладиться зимними активностями.

О предстоящем снегопаде синоптики предупредили еще накануне. Собственно, уже сейчас в Нижнем Новгороде начинается едва заметная метель. В ближайшие часы она разойдется, снег будет идти практически весь день. Коммунальщики заранее начали готовиться к снежному фронту и вышли на дороги уже с вечера.

- Были приняты превентивные меры по ликвидации гололеда: подрядчики обработали основные магистрали противоголедными материалами. Эта работа позволила избежать серьезных пробок на дорогах. В настоящее время в городе дежурят 112 комбинированных дорожных машин, в случае усиления непогоды к уборке будут подключены дополнительные силы - техника и дорожные рабочие, - рассказал начальник отдела содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации Андрей Курочкин.

По данным «Яндекс. Погоды», в субботу сильного снегопада синоптики не ждут, небольшие осадки возможны лишь в дневные часы. Температура воздуха составит -3…-6 градусов, северо-западный ветер будет дуть с минимальной скоростью.

В воскресенье утром и вечером ожидается небольшой снег, небо весь день будет затянуто облаками. Ветер подует с юга и слегка усилится до 3 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут -6…-7, а к вечеру похолодает до -9, которые будут ощущаться как -14.

На следующей рабочей неделе также не ожидается резких скачков температуры: по предварительным прогнозам, в Нижнем Новгороде будет небольшой «минус».