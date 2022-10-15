Массовая авария под Нижним Новгородом: 13-летний велосипедист погиб и трое скутеристов ранены Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовое происшествие с участием велосипедиста и трех скутеристов произошло в поселке Васильсурск Воротынского района вечером 14 октября. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария с участием подростков произошло 14 октября около 21.00.

По данным ведомства, водитель, совершивший наезд на велосипедиста, не установлен. Его марка автомобиля также пока неизвестна.

13-летний велосипедист серьезно пострадал в аварии. Он погиб на месте до прибытия скорой.

– Скорая медицинская помощь прибыла на место через 8,5 минут после поступления вызова, но ребёнка спасти не удалось. Приносим свои соболезнования близким погибшего, – написал в своем телеграм-канале Давид Мелик-Гусейнов.

15-летний скутерист был доставлен в приемный покой Воротынской ЦРБ с переломом ключицы. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. После ребенок был отправлен в детскую областную больницу. Его состояние на сегодняшний день, 15 октября, оценивается как удовлетворительное.

Еще два подростка, которые были на скутерах, получили ссадины и ушибы. Сотрудники скорой оказали детям медпомощь на месте.

По данным, опубликованным заместителем губернатора, для выяснения обстоятельств происшествия начали работу следственные органы.