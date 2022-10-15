«Буйный мужчина откуда-то достал нож и полоснул водителя по лицу»: нижегородцы стали свидетелями драки на автобусной остановке

На водителя нижегородского маршрута т-97 напали с ножом 15 октября Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На водителя маршрутки т-97 напали с ножом в Нижнем Новгороде утром 15 октября. Об этом очевидцы произошедшего сообщили телеграм-каналу «Нижний №1».

По словам очевидцев, нападению предшествовал скандал в салоне маршрутки. Один пассажир резко отозвался о пожилой женщине, а другой – вступился за нее. В результате начавшаяся перепалка переросла в драку.

Водитель маршрутки выгнал зачинщика конфликта, тогда драка продолжилась на автобусной остановке. Инициатор скандала достал откуда-то нож и напал на водителя. Холодным оружием атаковавший рассек мужчине щеку.

На видео, опубликованном на канале, видно как водитель начал избивать пассажира, вышедшего из автобуса. Их пытались разнять прохожие. Когда водитель начал отходить в сторону маршрутки, стала заметна рана на его лице.

– Потом быстренько сел на другую маршрутку и уехал, – рассказали очевидцы происшествия телеграм-каналу «Нижний №1».

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» отправила запрос по факту случившегося в ГУ МВД России по Нижегородской области. В ведомстве сообщили, что сотрудниками управления было получено заявление о нападении от водителя маршрутного такси т-97. По этому происшествию началась проверка.