«Чтобы быть лидером по-настоящему, нужно постоянно нести ответственность»: Глеб Никитин встретился с финалистами конкурса «Лидеры Нижегородской области»

Губернатор встретился с финалистами проекта «Лидеры Нижегородской области» ФОТО: Александр Воложанин

Проект «Лидеры Нижегородской области» прошел в Корпоративном университете правительства Нижегородской области (КУПНО). Губернатор Глеб Никитин встретился с финалистами конкурса. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«Лидеры Нижегородской области» – программа, стартовавшая в мае 2022 года, преследует своей целью обнаружение и объединение молодых лидеров региона. Кроме того, проект создает для участников возможности развития их профессионализма.

«Лидеры Нижегородской области» – программа, стартовавшая в мае 2022 года ФОТО: Александр Воложанин

По словам губернатора Нижегородской области, на конкурс было подано более 6000 заявок.

– Чтобы пройти отбор, надо обладать целеустремленностью, настойчивостью, способностью вдохновлять людей и вести их за собой, – отметил Глеб Никитин. – Но чтобы быть лидером по-настоящему, нужно постоянно нести ответственность в разном понимании этого слова – как на своем рабочем месте, отвечая за те решения, которые ты принимаешь, так в целом за свою роль в обществе.

56 мультиформатных мероприятий провели в рамках проекта. Вовлечены в который были топ-менеджеры, политики, предприниматели, общественные деятели и, конечно, победители всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России».

Участники проекта прошли комплексную программу на проявление лидерских и управленческих качеств. Она состояла из ряда модулей: лидерство и управление командой, управление проектами, эффективное продвижение и карьерная траектория.

Топ-100 участников стали финалистами конкурса по результатам диагностики надпрофессиональных навыков (на платформе АНО «Россия – страна возможностей» в рамках проекта «Центр компетенций»), активности в образовательной программе и социальных сетях.

Топ-100 участников стали финалистами конкурса ФОТО: Александр Воложанин

– Не будьте формалистами, всегда доводите дело до того результата, в отношении которого существует риск, что его никто не увидит, а не наоборот. И тогда вы будете собой гордиться внутренне, а не из-за того, что вас похвалили, признали, повысили и включили в какой-то рейтинг. Я хотел бы вам пожелать быть ответственными, настоящими гражданами своей страны, – добавил Глеб Никитин.