В Мининском университете прошел обучающий семинар для педагогов Нижегородской области

Семинар “Конкурсное движение и профессиональное развитие педагога” состоялся в Мининском университете 27 января. В мероприятии, организованном Центром выявления и развития талантов у детей и молодежи “Вега”, приняли участие более 150 учителей, методистов и представителей департаментов образования Нижегородской области.

В планах - участие в конкурсах профессионального мастерства более тысячи педагогов, лучшим из которых предстоит представлять регион на всероссийском уровне.

- Любой педагог, работающий в сфере образования, талантлив. А компетенции и профессионализм взращиваются, как мы учим наших детей, также растим и себя как специалистов, - отметила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова. - Сейчас большое количество возможностей развития педагога, и конкурсы профессионального мастерства одна из них. Наш центр “Горьковская школа” создан с целью осуществления профессионального общения педагогов и раскрытия их талантов. В этом непростом деле нам очень помогает и Мининский университет.

На базе Технопарка Мининского университета только за 2022 год 225 учителей повысили свои профессиональные компетенции на курсах дополнительного образования.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков уверен, что система образования стремительно развивается, и вуз учитывает экономические потребности государства и рынок труда.

- Нашей стране нужны высококлассные специалисты в первую очередь в сфере воспитания и образования, - сказал ректор. - Мы активно трансформируем образовательные программы обучения. Причем делаем упор не только на цифровизацию и современные подходы в образовании, но и уделяем повышенное внимание духовно-нравственным и мировоззренческим ориентирам. А также усиливаем компетенции учителей-профессионалов с помощью курсов повышения квалификации. К примеру, за прошлый год количество реализованных программ ДПО выросло в 2,5 раза.

На обеспечение непрерывной связи традиций и современных тенденций в российском образовании нацелен и Центр поддержки профессионального развития и обучения педагогов «Горьковская школа».

- Очень рада, что у нас организовался центр «Горьковская школа». Такой центр по поддержке и внедрению талантливых педагогов существует и в «Сириусе». Мы идём в русле этого движения. И сегодняшний семинар – это начало развития большой системы по развитию и поддержке педагогов, - отметила директор Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина Зиновьева.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина