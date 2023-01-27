Трудовые полвека

Добрые пожелания и слова благодарности звучали от коллектива цеха №44 в адрес испытателя Надежды Пантелеевой, которой в торжественной обстановке в кругу коллег вручили медаль «Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

Стаж работы Надежды Васильевны на АПЗ уникальный – почти 52 года! 4 августа 1971 года после окончания приборостроительного техникума она впервые перешагнула заводскую проходную. Начала работать контролером в цехе №41, а потом здесь же 20 лет трудилась сборщиком, десять из них – на самоконтроле. В непростые 1990-е годы перешла испытателем в цех №44, где на одном участке проработала больше 30 лет.

«Лучший слесарь-сборщик», «Лучший наставник», «Отличник качества», «Победитель соцсоревнований», «Ударник пятилетки» – в копилке Надежды Пантелеевой полный комплект наград, званий, благодарностей. О ней как отличном специалисте, профессионале своего дела не раз писали в «Новаторе».

– Мой принцип: если работаешь – работай хорошо, – говорит Надежда Пантелеева. – Этому и учеников своих учила. Сегодня каждым из них горжусь.

Проводить на заслуженный отдых Надежду Васильевну и поздравить ее с присвоением звания «Почетный ветеран труда АО «АПЗ» собрался весь коллектив испытательного цеха.

– Огромное спасибо Вам за многолетний труд! – сказал начальник Александр Васляев. – Сегодня мы не прощаемся с Вами, а говорим до свидания, всегда будем рады видеть Вас в качестве почетного гостя нашего цеха.

Председатель профсоюзной организации АПЗ Александр Тюрин вручил Надежде Пантелеевой памятный подарок и почетную грамоту «За верность профсоюзу», в котором она тоже больше 50 лет.

– Вы воспитали не одно поколение заводчан, которым передали свой опыт, любовь к труду, привили лучшие традиции приборостроителей, – обратился к Надежде Васильевне Александр Николаевич. – На таких, как Вы, держится наш завод и наша страна.

Поздравила коллегу и предцехком подразделения Ольга Трифонова.

Как организует свою жизнь на пенсии, Надежда Васильевна пока не знает. Но дома точно сидеть не будет. Недавно купила себе новые лыжи и костюм: со спортом она дружит с юности. Займется рукоделием. Там и огородный сезон не за горами: сад у Надежды Пантелеевой образцовый, к ней за семенами томатов – очередь. Да и на внуков время обязательно будет. А на память о трудовых годах в ее личном архиве останется большая папка с наградами, фотографиями, газетными вырезками, а также воспоминания и добрые слова от коллег.

– Дорогая наша Надежда Васильевна! Вы самый замечательный, прекрасный, душевный и отзывчивый человек, – высказала от имени коллектива участка №1 мастер Александра Каюрова. – Вы для нас во всем пример, мы просто от Вас в восторге. Огромное спасибо за все!

– Я горжусь тем, что много лет проработала в таком сплоченном коллективе, – отметила Надежда Пантелеева. – Это дорогого стоит. Я благодарна всем, кто помогал мне в трудную минуту или обращался ко мне за помощью, благодарна всем за доверие и высокую оценку моего труда. Желаю всем творческой работы и мирного неба!

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина