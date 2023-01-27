Нижегородский артист Владимир Сапожников исполнил главную роль в столичном мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой»

Нижегородец исполнил в этом мюзикле главную роль Фото: принтскрин видео.

Нижегородский актер и вокалист Владимир Сапожников исполнил главную роль в мюзикле «Ничего не бойся, я с тобой». В минувшую субботу нижегородец дебютировал на сцене Московского дворца молодежи в качестве приглашенного артиста.

- Я только что отыграл премьерный спектакль в роли Славы. Это было очень круто, очень волнительно. Я ничего не понял, потому что это был первый раз. Было очень мало времени для подготовки, буквально две недели. Я хочу поблагодарить всех, всю постановочную часть за доверие, за огромную работу. Хочу поблагодарить каждого партнера, с которым я встречаюсь на сцене, которые приходят ко мне на репетицию. Весь ансамбль! Всех-всех-всех людей, которые участвуют в создании этого проекта. Это классная работа и мы ее сделали вместе! - рассказал Владимир после премьеры.

Этот мюзикл повествует о 80-х годах прошлого века — времени, когда в моде были субкультуры, когда музыканты устраивали квартирники, а трендовые вещи скупались у фарцовщиков. В основе музыкальных номеров лежат песни группы «Секрет», которая в свое время звучала чуть ли не из каждого радиоприемника. По словам авторов, мюзикл по своей форме и настроению одновременно напоминает и «Mamma Mia!», и «Ла-Ла-Лэнд».

Сапожникову в этой постановке досталась роль персонажа Славы, которая требует большой отдачи и наличия неплохих вокальных данных. Судя по отзывам на различных ресурсах, нижегородец отлично справился с поставленной задачей.

К слову, в настоящее время Владимир Сапожников входит в вокальную Нижегородского камерного музыкального театра имени Владимира Степанова. Спектакли с его участием можно посмотреть и в Нижнем Новгороде.