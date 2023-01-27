Поддержка молодых

В АО «АПЗ» 73 приборостроителя по итогам работы в 2022 году получили именные сертификаты в рамках программы по закреплению молодых специалистов на предприятии.

По 60 тысяч рублей начисляется обладателям сертификатов ежегодно на протяжении семи лет. По окончании этого периода заводчанин имеет право на получение денежных средств.

В программе участвуют молодые специалисты до 35 лет: инженеры-технологи, инженеры-конструкторы, инженеры-электроники, а также другие специалисты отделов и служб, которые проработали на предприятии более трех лет и успешно внедряют в производство новые техники и технологии, занимаются рационализаторской и новаторской деятельностью.

В 2022 году 11 приборостроителей завершили участие в программе.

Екатерина Марсавина, инженер-конструктор 1 категории службы главного технолога, получатель первого сертификата:

– Сейчас на предприятии в разы увеличился объем работы, конструкторы оснастки нужны как никогда. Ни одно оборудование не сможет раскрыть свой потенциал без грамотно спроектированной оснастки. Работа специфическая, сложная и в то же время творческая. Программа сертификатов – отличная поддержка для молодых специалистов. Приятно, что оценили мои заслуги, это стимул работать еще интенсивнее.

Сергей Заломов, инженер-конструктор 2 категории ОГК, получатель четвертого сертификата:

– Каждый год участникам необходимо подтвердить свое право на получение очередного сертификата. Поэтому всегда работаем над улучшениями, разрабатываем новые изделия, модернизируем уже имеющиеся.

Татьяна Фунаева, инженер-электроник 2 категории ОГК, выпускник программы:

– Участие в программе заставляет постоянно работать над собой, повышать уровень знаний и применять их на практике. Я занималась разработкой автоматизированных систем контроля изделий, которые в настоящее время активно используются в цехах. Недавно с мужем купили квартиру, поэтому средства потратим на ремонт.

Цифры

· С 2011 года программа реализуется на Арзамасском приборостроительном заводе.

· 144 человека принимало в ней участие за всю ее историю.

· 73 человека получили сертификаты в 2023 году.

· 44 участника получили выплаты.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина