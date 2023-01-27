Инженер-чемпион

Сергей Кошкин, инженер-конструктор 3 категории отдела главного конструктора АО «АПЗ», два года подряд становился победителем заводского конкурса профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова. В январе он получил свой первый сертификат в рамках программы по закреплению молодых специалистов на заводе.

Сергей окончил магистратуру по специальности «Приборостроение» Арзамасского политехнического института, учился по целевому направлению от АПЗ. Еще студентом устроился работать инженером-технологом в цех №42, затем перевелся в отдел главного конструктора. В 2019 году ушел в армию. Служил в научной роте Воронежской военно-воздушной академии, где занимался проектированием беспилотника. Это помогло ему не потерять навыки в профессии. После службы вернулся на АПЗ и через год решил участвовать в конкурсе «Инженер года».

– Плотно занялся подготовкой, поднял свои записи периода, когда переводился из цеха в ОГК. Тогда я получил бесценные знания от заместителя главного конструктора Виктора Рогинского, он «гонял» меня по теории, давал решать задачи. Также пользовался информацией из интернета – здесь главное знать, что и где взять. Я хорошо ориентируюсь в инженерном пространстве, поэтому готовиться было несложно, – рассказал Сергей.

Цели занять призовое место, а тем более первое, у молодого конструктора не было, он лишь хотел испытать свои возможности. Конкурс показал, что герой статьи – сильный специалист как в теоретической инженерии, так и в практической.

– В заданиях на «Инженере года» – все то, что я ежедневно применяю в своей работе. Особенно интересна практическая часть, где нужно размышлять над решением задач, вспомнить формулы. Главное – не ошибиться в расчетах, ведь учитывается только конечный ответ, – рассказал Сергей.

Первая победа оказалась для него приятной неожиданностью. Зато на конкурсе 2022 года Сергей Кошкин чувствовал себя намного увереннее.

– Сдал работу одним из последних. Старался все сделать по максимуму. Результатом доволен. Но важнее для меня то, что с каждым годом я подтверждаю квалификацию инженера-конструктора, а также повышаю уровень своих знаний и умений.

Екатерина Ядрова

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