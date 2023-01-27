Хлопала дверью и материлась: Соседи рассказали о нижегородке, напавшей на ребенка в лифте

Соседи не впервые замечают странное поведение девушки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стали известны новые подробности по инциденту с нападением на ребенка в лифте многоэтажки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Нашлись соседи той самой нападавшей девушки, которые рассказали «КП-Нижний Новгород» всю правду о ней. Оказывается, скандальные эпизоды с ее участием происходят не впервые. Парадокс заключается в том, что несмотря на местами откровенно странное поведение девушки, многие до сих пор с ней даже не здоровались.

Например, местный житель по имени Артем живет несколькими этажами выше. До этого случая он даже не знал, что такая соседка у него есть. По его словам, в многоэтажке живут в основном молодые семьи и некоторые люди намеренно избегают контактов с посторонними, предпочитая уединение. Конечно, соседи общаются между собой, но преимущественно в пределах одного-двух этажей и чаще по каким-то бытовым вопросам.

- Наш дом одноподъездный, - продолжает собеседник, - по большей части здесь проживают квартиросъемщики. Дом напоминает проходной двор - так сразу и не поймешь, живет здесь человек, или пришел в гости. В целом район относительно молодой. Здесь полно молодежи, поэтому иногда вот такие «приколы» случаются. Летом вот на третьем этаже (на котором живет девушка, прим.) был один случай, даже полицию вызывали! Уж не знаю к ней или нет, но орали там всю ночь и из квартиры, и под окнами. Была там компания молодежи неадекватная.

Татьяна*, напротив, живет на одной лестничной клетке с героиней видео. Собеседница натерпелась выходок своей соседки и уже просто не может об этом молчать.

- Один раз она просто со всей дури хлопала дверью от своей квартиры. Открывала и закрывала ее и орала, как ее все ***. Еще был случай, когда она в своей квартире просто орала: «А-а-а!», стучала по батарее и материлась. Все это было слышно в подъезде, - рассказала девушка.

По словам Татьяны*, девушку редко встретишь в сопровождении посторонних людей. Гостей у нее практически не бывает.

- Она одна живёт в квартире-студии. Пару раз парня видела с ней, а так одна всё время. Два дня уже ее не вижу, - добавила Татьяна*.

По словам девушки, обидчица даже писала маме пострадавшего ребенка в соцсетях, приносила свои извинения по поводу случившегося. Однако о произошедшем уже стало известно правоохранительным органам, проводятся проверки по линии полиции, прокуратуры и следственного комитета.

К слову, мама избитого мальчика в тот же день обратилась с ребенком в травмпункт а затем написала заявление в полицию.

Кроме того, о произошедшем стало известно уполномоченному по правам ребенка в Нижегородской области Маргарите Ушаковой. Детский омбудсмен отметила, что такое поведение в отношении ребенка недопустимо.

* - имя изменено.