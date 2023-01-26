Нижегородец обнаружил щенка под капотом своего автомобиля

Щенок три дня провел под капотом автомобиля. Фото: Предоставлено героем публикации

В городе Бор Нижегородской области активно ищут хозяина для маленькой собачки. Местный житель Андрей Молев случайно обнаружил щенка под капотом своего автомобиля, вызволил и теперь пытается пристроить в добрые руки. Корреспонденту «КП-Нижний Новгород» мужчина рассказал, как с ним приключилась эта история и где сейчас находится маленькая путешественница.

- В пятницу 20 января мы с женой ездили по магазинам по всему городу, - начал сврой рассказ Андрей, - в том числе, были около ветлечебницы. Потом приехали домой. Машину я поставил в гараж, ворота закрыл. За выходные никуда не выезжал, автомобиль так там и простоял. В понедельник примерно в 11 часов я приехал в бассейн, стал парковаться, включил обдув салона чтоб потеплее было, и уловил странный незнакомый запах, заметил пар от капота. Когда я уже окончательно остановил автомобиль, то решил посмотреть, что же там под капотом может быть.

К его большому удивлению на пластмассовом кожухе двигателя лежал крохотный щенок и смотрел добрыми жалобными глазками. Судя по всему, собачка молча пряталась там с пятницы, потому что проникнуть в гараж было невозможно, все выходные он был заперт. Собачке на вид 2-2,5 месяца, девочка. Внешне напоминает хаски, чистая и упитанная. Она сразу же попросилась на руки, чтобы быть согретой.

- У меня в голове никак не могло уложиться, но сейчас уже примерно представляю, как она там оказалась. Для этого нужно было пролезть под установленной защитой и подняться снизу наверх. Что удивительно, все это время в дороге она не издавала ни звука. Получается, только в понедельник она проехала так километра. Когда я ее достал и поставил на снег, она такими жалобными глазами на меня посмотрела и начала подлаивать, проситься: «Не бросай меня! Я еще маленькая!». Я и решил — не брошу!

Мужчина договорился по телефону с супругой и привез щенка домой. В подвале для маленькой гостьи оборудовали теплое временное жилище. Ее намыли, зеленкой обработали рану на правой передней лапе и сытно накормили.

Сам Андрей и вся его семья очень любят животных, но оставить девочку у себя не могут - у самих две кошки и взрослый пес. Прокормить такую дружную компанию и без того дело затратное, а с новенькой будет еще сложнее. Именно поэтому мужчина решил найти хозяина собачки или просто отдать ее в добрые руки.

- Я бы и себе оставил, но не могу! По ней видно, она толковая, шустрая и послушная. В еде неприхотлива. Из нее получится хороший товарищ — таких сразу видно. Говорю не для красного словца, она мне и самому запала в душу. На вид она крепкая, не изголодавшая. Людей не боится, очень ручная. Вероятно, у нее был свой дом. Именно поэтому я решил, что по возможности попытаюсь найти ее хозяина, но если не получится — отдам.

Хозяин щенка или желающие его забрать могут обращаться по телефону +79200049871. В настоящее время собачка находится в городе Бор.