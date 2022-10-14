Нижегородские полицейские помогли супругам-грибникам выбраться из леса

Грибники поняли, что заблудились и позвонили в полицию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Историю спасения грибников из леса рассказали нижегородские полицейские. Супружеская пара из Лукояновского района отправилась в лес за грибами к деревне Шутилово соседнего Первомайского района. Муж и жена так увлеклись тихой охотой, что перестали следить за дорогой. Грибов набрали, но безнадежно заблудились. Попытки найти дорогу, на обочине которой их ждал автомобиль, не увенчались успехом. Даже навигатор в телефоне почему-то барахлил, хотя сигнал сотовой связи в этой местности работал. Недолго думая, потерявшиеся грибники позвонили в полицию. Сообщение по каналу «112» поступило около трех часов дня. Лукояновские полицейские вместе с волонтерами сразу же отправились на поиски.

- Перед ними стояла задача – постараться разыскать заблудившихся граждан до наступления ночи. В ходе поисковой операции с помощью технических средств было установлено местоположение заблудившихся грибников. Это позволило приблизиться к ним на близкое расстояние, включить звуковые спецсигналы и проблесковые маячки на служебном автомобиле, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Стражи порядка сработали очень оперативно. Грибники услышали звуки полицейской сирены и сами вышли из леса. Полицейские помогли паре найти автомобиль и вернуться домой.

В МВД отмечают, что с наступлением осени люди стали чаще наведываться в лес за грибами и, как следствие, чаще теряться. Не всегда поиски пропавших грибников имеют счастливую развязку. В связи с этим нижегородцам настоятельно рекомендуют ходить в лес в светлое время суток, до наступления темноты, а еще иметь при себе заряженные мобильные телефоны.