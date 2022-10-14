На АПЗ появилась площадка для воркаута
На АПЗ появилась площадка для воркаута. С прошлого года в Молодежный совет от приборостроителей стали поступать обращения с просьбой установить на территории предприятия уличные турники, на которых заводчане смогли бы заниматься в обед и технические перерывы. Руководство АПЗ поддержало инициативу.
– Мы изучили варианты подобных уличных площадок и выбрали ту, которая наиболее соответствовала качеству и запросам заводчан, – прокомментировал председатель МС Артём Канашкин. – Компактный спорткомплекс включает в себя брусья, турники, лестницу, скамью для пресса – все для того, чтобы поддерживать физическую форму.
Площадку разместили за корпусом №5 в непосредственной близости от большинства подразделений.
Монтаж оборудования провели специалисты службы главного инженера. Выровняли грунт, по периметру площадку огородили бордюрами и забором, основание залили бетоном с армированием. Спортивные снаряды углубили в землю на 70 см – согласно нормативным требованиям. Завершающим этапом работ стала укладка современного прорезиненного покрытия.
В будущем на площадке планируется проводить соревнования среди заводчан по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях.
В обед – на тренировку
Мнения:
Евгений Акишин, инженер-электроник ОГК:
– Открытие спортплощадки – отличная новость! Теперь есть возможность в свободное время позаниматься спортом. Это и приобщение к здоровому образу жизни, заряд энергии, сплачивание коллектива.
Александр Нончин, регулировщик РЭАиП цеха №42:
– Воркаут – самый доступный вид спорта, и в этом его преимущество. Спасибо, что нашу инициативу поддержали. Обязательно буду приходить сюда заниматься.
Павел Юматов, регулировщик РЭАиП цеха № 42:
– Такие спортивные уголки должны быть на предприятии, на заводе работает много молодежи, увлеченной спортом.
Справка:
Воркаут – это уличная гимнастика. Включает в себя любительские тренировки на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях.
Наталья Глазунова
Фото Александра Барыкина