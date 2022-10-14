На АПЗ появилась площадка для воркаута

На АПЗ появилась площадка для воркаута. С прошлого года в Молодежный совет от приборостроителей стали поступать обращения с просьбой установить на территории предприятия уличные турники, на которых заводчане смогли бы заниматься в обед и технические перерывы. Руководство АПЗ поддержало инициативу.

– Мы изучили варианты подобных уличных площадок и выбрали ту, которая наиболее соответствовала качеству и запросам заводчан, – прокомментировал председатель МС Артём Канашкин. – Компактный спорткомплекс включает в себя брусья, турники, лестницу, скамью для пресса – все для того, чтобы поддерживать физическую форму.

Площадку разместили за корпусом №5 в непосредственной близости от большинства подразделений.

Монтаж оборудования провели специалисты службы главного инженера. Выровняли грунт, по периметру площадку огородили бордюрами и забором, основание залили бетоном с армированием. Спортивные снаряды углубили в землю на 70 см – согласно нормативным требованиям. Завершающим этапом работ стала укладка современного прорезиненного покрытия.

В будущем на площадке планируется проводить соревнования среди заводчан по подтягиванию на перекладине и отжиманию на брусьях.

В обед – на тренировку

Мнения:

Евгений Акишин, инженер-электроник ОГК:

– Открытие спортплощадки – отличная новость! Теперь есть возможность в свободное время позаниматься спортом. Это и приобщение к здоровому образу жизни, заряд энергии, сплачивание коллектива.

Александр Нончин, регулировщик РЭАиП цеха №42:

– Воркаут – самый доступный вид спорта, и в этом его преимущество. Спасибо, что нашу инициативу поддержали. Обязательно буду приходить сюда заниматься.

Павел Юматов, регулировщик РЭАиП цеха № 42:

– Такие спортивные уголки должны быть на предприятии, на заводе работает много молодежи, увлеченной спортом.

Справка:

Воркаут – это уличная гимнастика. Включает в себя любительские тренировки на турниках, брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина