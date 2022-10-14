Новая группа

На Арзамасском приборостроительном заводе в технологическом отделе металлообработки службы главного технолога (ТОМ СГТ) организована технологическая группа по листообрабатывающему оборудованию. Ее задача – централизованная разработка и внедрение управляющих программ для станков с ЧПУ штампового цеха №57.

В связи с организацией производства электрокотлов «РЭКО» на участок поступили установка лазерной резки и два координатно-пробивных пресса для вырубки деталей из листа. Именно для этого оборудования специалисты новой группы разрабатывают техпроцессы и пишут программы.

– По заданию руководства предприятия нам необходимо было в сжатые сроки внедрить техпроцессы листообработки, – комментирует начальник ТОМ СГТ Алексей Прусаков. – После оценки потенциального объема было принято решение о создании новой технологической группы в составе ТОМ СГТ. В нее вошли три специалиста: Александр Погодин – руководитель группы и инженеры-технологи Анатолий Кукушкин и Александр Маркелов, им пришлось оперативно осваивать новое оборудование. Сложность работы состоит в том, что программное обеспечение для каждого станка индивидуально, поэтому и управляющие программы разрабатываются отдельно и не могут быть оперативно перенесены на другое оборудование такого же типа.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной

На фото слева направо: Инженер-технолог Анатолий Кукушкин, начальник группы Александр Погодин, инженер-технолог Александр Маркелов.