Потепление придет в Нижний Новгород в выходные

В субботу и воскресенье дождей не ожидается. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Последние сухие и относительно теплые деньки ожидают нижегородцев в ближайшие выходные. Выдастся уникальная возможность провести время на природе за любимым занятием. По данным сервиса Яндекс.Погода, уже на следующей неделе в регион придут холода и дожди — придется доставать теплые вещи, зонты, резиновые сапоги и потихоньку привыкать к капризам матушки-природы. По предварительному прогнозу, такая вот непогода сохранится в городе до конца месяца. Зато в ближайшее воскресенье нижегородцев ожидает ясный и солнечный день с потеплением до +11. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 14 по 16 октября.

В последний день рабочей недели, 14 октября, днем ожидается пасмурная погода с дождем, столбик термометра покажет всего +6...+7 градусов. Во второй половине дня в небе прояснится и домой нижегородцы пойдут уже не под зонтами, но будет слегка прохладнее — до +5. В ночные часы температура воздуха составит всего +2...+3 градуса. В течение дня ветер преимущественно северо-западный, его скорость составит до 4,6 метров в секунду.

В субботу утром малооблачно, температура воздуха в районе +2...+6 градусов. Остаток дня пасмурно. В полуденные часы +7...+8 градусов, а ночью от +4 до +5. Ветер преимущественно юго-западный со скоростью до 2,1 метра в секунду.

16 октября весь день почти без облаков, утром температура воздуха составит +4...+8 градусов, днем до +11, а в ночные часы до +5. В течение дня ожидается юго-западный ветер со скоростью до 2,8 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков уже следующая неделя обещает быть холодной и дождливой. Возможно похолодание до +3 в полуденные часы, а по ночам еще холоднее.