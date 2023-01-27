Как жителям Нижнего Новгорода возместить праздничные расходы

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В праздники мы привыкли ни в чем себе не отказывать - это же Новый год! Однако сейчас, когда во многих семьях расходы превысили доходы, нужно взять себя в руки и начать экономить и разумно тратить деньги.

Пересмотреть меню

Не будем советовать отложить покупку одежды и бытовой техники без крайней на то необходимости - многие и так это делают. Обойтись без обновок можно, а вот без продуктов - нет. Поэтому именно эту статью расходов следует несколько пересмотреть. Для начала следует на время отказаться от покупок из серии «побаловать себя». Этого было достаточно в Новый год. Следует взять за правило закупаться только в крупных торговых сетях - цены в них на порядок ниже магазинов шаговой доступности, кроме того там можно найти хорошие скидки и акции. Перед визитом в магазин желательно плотно поесть – помогает от необдуманных покупок, и еще – составить список. Еще один совет – брать большие пачки. Они обходятся дешевле, и возвращаться в магазин придется не так часто.

Не забывать про акции и бонусы

Среди лайфхаков экономных людей прочно обосновались акции, в ходе которых можно копить бонусы, баллы, пользоваться кешбэком. Так, в ноябре и декабре прошлого года держатели карт «Мир» собирали виртуальные баллы за выполнение заданий в интерактивной игре «Меняйте Приветы на кешбэк и скидки». Задания простые – нужно было совершать покупки в популярных категориях товаров, которые пользователи и так делают. Например, оплатить по карте детские товары, купить косметику или сходить в ресторан. Кстати, у зарегистрированных пользователей программы лояльности платежной системы баллы могли накопиться автоматически. До конца января накопленные баллы можно потратить на получение кешбэка в таких категориях, как косметика и салоны красоты, кафе и рестораны, продуктовые магазины. Например, получить кешбэк 5% на кафе и рестораны, обучение или развлечения. Можно воспользоваться 3%-ным кешбэком за покупки на заправках. Также за виртуальные баллы можно получить скидку на покупку товаров от известных брендов: «Папа Джонс», «Самокат», «Золотое Яблоко». Потратить баллы нужно до 31 января 2023 года, иначе они сгорят.

Экономить на коммуналке

Сдержать рост тарифов мы не можем, но уменьшить сумму в квитанциях вполне реально. Достаточно придерживаться нескольких правил. Замените лампы накаливания светодиодными – стоимость одинаковая, а экономия внушительная. Бережно расходуйте воду, например, закрывайте кран, когда чистите зубы или отвлекаетесь на телефонный звонок. Доставайте продукты из морозилки заранее – не придется лишний раз включать микроволновку. Внимательно прочитайте квитанцию. Возможно, вы найдёте в ней одну или несколько услуг, которыми вы не пользуетесь, например, домашний телефон или радиоточка.