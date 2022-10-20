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Звезды20 октября 2022 7:40

Нижегородка Мария Рындык стала участницей реалити-шоу «Вызов» на ТНТ

Новый проект стартовал в эфире 15 октября
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
До шоу девушка со звёздами не взаимодействовала. Фото из личного архива Марии.

До шоу девушка со звёздами не взаимодействовала. Фото из личного архива Марии.

Неделю назад в молодежном центре «Высота» в Нижнем Новгороде состоялся предпоказ спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» от телеканала ТНТ. Премьера нового проекта в эфире прошла 15 октября. 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки, музыки и литературы столкнулись в борьбе за десять миллионов рублей. Одной из участниц шоу и представительницей команды «интеллектуалов» стала 19-летняя нижегородка Мария Рындык, которая поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями от шоу, рассказала о взаимоотношениях участников и кастинге.

Мария – химик-технолог, репетитор по химии и математике, а также студентка 3 курса факультета химии в Высшей школе экономики в Москве. Девушка успевает не только учиться и работать, но ещё занимается танцами и графическим дизайном. И хотя нижегородка сильно вовлечена в науку, она не отказалась от возможности участия в шоу, когда студентам прислали информацию о кастинге.

Новый проект стартовал в эфире 15 октября.

Новый проект стартовал в эфире 15 октября.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я подумала, что это интересная затея, а я всегда откликаюсь на интересные предложения. Это ТНТ и я с детства люблю этот телеканал, поэтому написала и отправила резюме, всю информацию, которую могла вспомнить о себе. Затем были собеседования, нас спрашивали, на кого учимся и что делаем, разговор был про жизненные ориентиры, цели, ценности и задачи – как живем, как проводим день и чего мы хотим, – рассказала Мария.

До шоу девушка со звёздами не взаимодействовала, но эти съемки для неё не стали первыми. Год назад Мария снималась в благотворительном проекте о пользе своевременных разводов, потому что любит участвовать в проектах с важной миссией.

– Меня не особо интересовало, как живут медийные личности, но, с другой стороны, участие в «Вызове» это хороший повод пообщаться с людьми из другого социального круга. Именно эта возможность стала для меня ценной во время участия в шоу, – отметила Мария.

В первом выпуске шоу нижегородка оказалась в паре со спортсменом Торнике Квитатиани.

В первом выпуске шоу нижегородка оказалась в паре со спортсменом Торнике Квитатиани.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Команду «звезд» в проекте представляли фигуристка Евгения Медведева, блогер Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, видеоблогер Катя Адушкина, певица Мия Бойка, блогеры Егор Шип, Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, а также актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и спортсмен Торнике Квитатиани. А вот в команде «умников» наблюдались писатель, химик, математик, скрипач, физик, робототехник, наноинженер, биолог, шахматистка, ядерный физик, киберспортсмен и кристаллограф.

В роли ведущих, наблюдающих за интеллектуальными и спортивными испытаниями, выступили комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Наталья Попова.

– Самое ценное, что я взяла от шоу – это взаимодействие с людьми. Там прекрасный коллектив ребят был подобран. С каждым мне удалось пообщаться лично, это действительно талантливые люди с правильными целями. Ты можешь их послушать и сам вдохновиться, – поделилась нижегородка.

В проекте «Вызов» пары будут разбиваться и создаваться заново. Фото: скрин из программы.

В проекте «Вызов» пары будут разбиваться и создаваться заново. Фото: скрин из программы.

В первом выпуске участники разделились на пары, в каждой из которых было по одному члену каждой команды. Ребята должны были показать свою физическую силу и отличную память, а также не прийти к финишу последними, ведь это автоматическая номинация одной из пар на выбывание. Вторую пару номинантов при помощи голосования определяют сами участники. Номинированные на вылет из шоу соревнуются между собой, а затем проигравшие покидают проект. А у пары, которая приходит первой, есть преимущество – статус неприкасаемых на один вечер голосования.

– Перед шоу я много думала о партнёре. Понимала, что мой выбор на первом испытании может означать мой возможный вылет или победу, поэтому я была сосредоточена на том, кого выбирать. Я понимала, что мне нужно бежать быстрее всех, чтобы у меня была возможность выбора, – рассказала Мария Рындык.

В результате нижегородка оказалась в паре со спортсменом Торнике Квитатиани, которого многие участницы команды «интеллектуалов» хотели себе в партнёры, так как он сильный и быстрый. Правда, в первом же испытании у пары возникла проблема – ребята не смогли запомнить шифр, чтобы получить ключ от сейфа, но у Марии нашлось решение.

Приз в шоу - 10 млн рублей. Фото: скрин из программы.

Приз в шоу - 10 млн рублей. Фото: скрин из программы.

– Я просто предложила Торнике разрушить конструкцию, где находился ключ. Просто я понимала, что с нами на поле осталось только две команды, а это очень мало. В итоге япринесла кувалду и сказала: «Держи и бей», он спросил: «Так можно?», я сказала, что да, – вспомнила в разговоре Мария.

Взять ключ нижегородке с партнёром удалось грубой силой и небольшим жульничеством, а их дурной пример стал заразительным для оставшихся команд. Губерниев даже пошутил о том, что Мария и Торнике справились с заданием как «варвары».

В проекте «Вызов» пары будут разбиваться и создаваться заново, а это значит, участникам придётся научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи.

Нижегородке всего 19 лет. Фото: скрин из программы.

Нижегородке всего 19 лет. Фото: скрин из программы.

– Когда тебе нужно притираться к партнеру, ты понимаешь, что ты с ним должен стать для него близким человеком, чтобы выигрывать в этом проекте. Партнеры меняются и сложно за короткий срок понять, кто перед тобой, как с ним взаимодействовать, – поделилась нижегородка.

По правилам шоу в конце выпуска пара игроков, которая смогла выжить на арене, может разбить уже существующую пару и выбрать нового партнёра. Но есть тонкость – неприкасаемых трогать нельзя.

– Навсегда запомню то, как мы сближались с участниками. Мы очень много времени проводили на кострах, прямо как в лагере, к нам даже приходил Дмитрий Губерниев и читал стихотворения, – рассказала Мария Рындык. – А ещё я вспомнила, как во время нашего первого испытания Губерниев кричал мне: «Маша, давай, думай!». После всех съемок я безумно скучала, мне было очень грустно уходить. Я первые сутки была просто в шоке, но, мы оставались с ребятами в это день. Когда я уехала, то поняла, что это был самое яркое событие за всю мою жизнь. Это было хорошо, интересно и все те эмоции, которые я получила, они действительно навсегда останутся в моей памяти!

Мария – студентка 3 курса факультета химии в Высшей школе экономики в Москве. Фото из личного архива Марии.

Мария – студентка 3 курса факультета химии в Высшей школе экономики в Москве. Фото из личного архива Марии.

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