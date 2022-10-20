Нижегородка Мария Рындык стала участницей реалити-шоу «Вызов» на ТНТ

До шоу девушка со звёздами не взаимодействовала. Фото из личного архива Марии.

Неделю назад в молодежном центре «Высота» в Нижнем Новгороде состоялся предпоказ спортивно-развлекательного реалити-шоу «Вызов» от телеканала ТНТ. Премьера нового проекта в эфире прошла 15 октября. 12 звезд шоу-бизнеса и 12 молодых талантов из мира науки, музыки и литературы столкнулись в борьбе за десять миллионов рублей. Одной из участниц шоу и представительницей команды «интеллектуалов» стала 19-летняя нижегородка Мария Рындык, которая поделилась с «Комсомолкой» своими впечатлениями от шоу, рассказала о взаимоотношениях участников и кастинге.

Мария – химик-технолог, репетитор по химии и математике, а также студентка 3 курса факультета химии в Высшей школе экономики в Москве. Девушка успевает не только учиться и работать, но ещё занимается танцами и графическим дизайном. И хотя нижегородка сильно вовлечена в науку, она не отказалась от возможности участия в шоу, когда студентам прислали информацию о кастинге.

Новый проект стартовал в эфире 15 октября. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

– Я подумала, что это интересная затея, а я всегда откликаюсь на интересные предложения. Это ТНТ и я с детства люблю этот телеканал, поэтому написала и отправила резюме, всю информацию, которую могла вспомнить о себе. Затем были собеседования, нас спрашивали, на кого учимся и что делаем, разговор был про жизненные ориентиры, цели, ценности и задачи – как живем, как проводим день и чего мы хотим, – рассказала Мария.

До шоу девушка со звёздами не взаимодействовала, но эти съемки для неё не стали первыми. Год назад Мария снималась в благотворительном проекте о пользе своевременных разводов, потому что любит участвовать в проектах с важной миссией.

– Меня не особо интересовало, как живут медийные личности, но, с другой стороны, участие в «Вызове» это хороший повод пообщаться с людьми из другого социального круга. Именно эта возможность стала для меня ценной во время участия в шоу, – отметила Мария.

В первом выпуске шоу нижегородка оказалась в паре со спортсменом Торнике Квитатиани. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Команду «звезд» в проекте представляли фигуристка Евгения Медведева, блогер Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, видеоблогер Катя Адушкина, певица Мия Бойка, блогеры Егор Шип, Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, а также актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и спортсмен Торнике Квитатиани. А вот в команде «умников» наблюдались писатель, химик, математик, скрипач, физик, робототехник, наноинженер, биолог, шахматистка, ядерный физик, киберспортсмен и кристаллограф.

В роли ведущих, наблюдающих за интеллектуальными и спортивными испытаниями, выступили комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Наталья Попова.

– Самое ценное, что я взяла от шоу – это взаимодействие с людьми. Там прекрасный коллектив ребят был подобран. С каждым мне удалось пообщаться лично, это действительно талантливые люди с правильными целями. Ты можешь их послушать и сам вдохновиться, – поделилась нижегородка.

В проекте «Вызов» пары будут разбиваться и создаваться заново. Фото: скрин из программы.

В первом выпуске участники разделились на пары, в каждой из которых было по одному члену каждой команды. Ребята должны были показать свою физическую силу и отличную память, а также не прийти к финишу последними, ведь это автоматическая номинация одной из пар на выбывание. Вторую пару номинантов при помощи голосования определяют сами участники. Номинированные на вылет из шоу соревнуются между собой, а затем проигравшие покидают проект. А у пары, которая приходит первой, есть преимущество – статус неприкасаемых на один вечер голосования.

– Перед шоу я много думала о партнёре. Понимала, что мой выбор на первом испытании может означать мой возможный вылет или победу, поэтому я была сосредоточена на том, кого выбирать. Я понимала, что мне нужно бежать быстрее всех, чтобы у меня была возможность выбора, – рассказала Мария Рындык.

В результате нижегородка оказалась в паре со спортсменом Торнике Квитатиани, которого многие участницы команды «интеллектуалов» хотели себе в партнёры, так как он сильный и быстрый. Правда, в первом же испытании у пары возникла проблема – ребята не смогли запомнить шифр, чтобы получить ключ от сейфа, но у Марии нашлось решение.

Приз в шоу - 10 млн рублей. Фото: скрин из программы.

– Я просто предложила Торнике разрушить конструкцию, где находился ключ. Просто я понимала, что с нами на поле осталось только две команды, а это очень мало. В итоге япринесла кувалду и сказала: «Держи и бей», он спросил: «Так можно?», я сказала, что да, – вспомнила в разговоре Мария.

Взять ключ нижегородке с партнёром удалось грубой силой и небольшим жульничеством, а их дурной пример стал заразительным для оставшихся команд. Губерниев даже пошутил о том, что Мария и Торнике справились с заданием как «варвары».

В проекте «Вызов» пары будут разбиваться и создаваться заново, а это значит, участникам придётся научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи.

Нижегородке всего 19 лет. Фото: скрин из программы.

– Когда тебе нужно притираться к партнеру, ты понимаешь, что ты с ним должен стать для него близким человеком, чтобы выигрывать в этом проекте. Партнеры меняются и сложно за короткий срок понять, кто перед тобой, как с ним взаимодействовать, – поделилась нижегородка.

По правилам шоу в конце выпуска пара игроков, которая смогла выжить на арене, может разбить уже существующую пару и выбрать нового партнёра. Но есть тонкость – неприкасаемых трогать нельзя.

– Навсегда запомню то, как мы сближались с участниками. Мы очень много времени проводили на кострах, прямо как в лагере, к нам даже приходил Дмитрий Губерниев и читал стихотворения, – рассказала Мария Рындык. – А ещё я вспомнила, как во время нашего первого испытания Губерниев кричал мне: «Маша, давай, думай!». После всех съемок я безумно скучала, мне было очень грустно уходить. Я первые сутки была просто в шоке, но, мы оставались с ребятами в это день. Когда я уехала, то поняла, что это был самое яркое событие за всю мою жизнь. Это было хорошо, интересно и все те эмоции, которые я получила, они действительно навсегда останутся в моей памяти!

Мария – студентка 3 курса факультета химии в Высшей школе экономики в Москве. Фото из личного архива Марии.

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