Актриса Ирина Пегова похвасталась грибным "уловом" из Выксы Нижегородской области. Фото: соцсети Ирины Пеговой

Актриса и уроженка города Выксы Нижегородской области Ирина Пегова похвасталась перед своими подписчиками грибами, собранными на её малой родине. Судя по отметке на странице Ирины в соцсети, "тихая охота" выдалась удачной в деревне Грязная городского округа город Выкса.

– Спасибо природе, погоде и добрым людям! – подписала фотографии актриса.

На них она запечатлена с белыми грибами и боровиками. Некоторые лежат на столе перед Ириной, другие она держит в руках. Удивительно, но один из грибов достигает самых внушительных размеров. Его шляпка вполне может быть шляпкой для взрослого человека.

Фото: соцсети Ирины Пеговой

Видео с грибами поменьше артистка подписала:

– Добыча! Зимой будет радость.

Подписчики Ирины Пеговой удивились такой удаче: "Вау, а у нас в Калуге практически нет грибов", "Красота, а в Подмосковье нет в этом году грибов", "Классный урожай, даже запах чувствую", "Большой гриб похож на грибного царя" – написали пользователи в комментариях.

А кто-то даже пообещал отправить актрисе рецепт грибного блюда.

Фото: соцсети Ирины Пеговой

Напомним, ранее мы собирали подборку самых грибных мест в Нижегородской области в этом году.