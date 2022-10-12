Экодом с террасой видом на Оку продается в исторической части Нижнего Новгорода за 36 млн рублей

Площадь дома составляет 350 квадратных метров. Фото: Авито.

Трехэтажный экологичный и энергоэффективный дом площадью 350 квадратных метров пытаются продать в Нижнем Новгороде за 36 млн рублей. Объект расположен на исторической территории «Старый Нижний Новгород» недалеко от площади Лядова. Из окон открываются завораживающие виды на Оку.

Из окон открываются завораживающие виды на реку. Фото: Авито.

Также городские пейзажи можно созерцать с эксплуатируемой террасы.

Видами города можно любоваться с эксплуатируемой террасы. Фото: Авито.

Как сообщает автор объявления на портале «Авито», 350 «квадратов» - это вся площадь, в которую входит гараж на 50 квадратных метров и кровля-терраса на 80 квадратных метров. В стоимость также входит земельный участок на 4,5 сотки с возможностью увеличения.

- Проект от ведущего архитектора России, победителя международных конкурсов. Дом стильный, современный. Только для людей со вкусом, - сообщает автор объявления.

Экологичность и энергоэффективность дома обеспечивается за счет тех материалов и систем, которые использованы при строительстве. Например, здесь установлены окна от резидента Сколково, которые считаются в четыре раза эффективнее обычных энергосберегающих окон. Дом отапливается от собственной котельной, оснащенной по самым передовым технологиям. В каждой комнате дома теплые водяные полы и поддерживается своя собственная температура.

Отдельного внимания заслуживает система вентиляции в доме, КПД которой составляет 90%. Температура подаваемого в дом воздуха регулируется за счет работы геотермальной скважины, поэтому кондиционеры здесь не нужны, а затраты на отопление сводятся к минимуму.

Но и это еще не все. Дом создан из экологичных и экспериментальных материалов, утеплен плотным слоем эковаты. Имеется подсветка, подогрев дорожек, автоматический полив растений, видеонаблюдение и другие удобства для жильцов, все необходимые коммуникации подведены подземным методом.

Дом выполнен из экологичных материалов. Фото: Авито.

- На первом этаже- спа-зона с установленным композитным бассейном, мини-спортзалом, зоной отдыха, оборудована тропическим душем, предусмотрена инфракрасная сауна (хамам). Эксплуатируемая кровля имеет открытый душ, возможность полива растений и установки спа, барбекю- беседки, в комнате отдыха (гостевой) на третьем этаже предусмотрена мини-кухня с выходом на эксплуатируемую кровлю-террасу, - добавил автор объявления.

Дом совсем новый, построен в 2022 году. В здании 5 комнат, но при желании можно добавить еще одну или две. Владелец согласен поторговаться в разумных пределах, а также готов рассмотреть возможность обмена на другую недвижимость.