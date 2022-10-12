Центр промышленной автоматизации АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги деятельности за 9 месяцев

Центр промышленной автоматизации (ЦПА) АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвел итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2022 г. С начала года произведено 448 единиц продукции на сумму 851,3 млн руб.

Центр выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли, которое позволяет контролировать процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам. Оборудование поставляется в организации системы ПАО «Транснефть» и внешним заказчикам.

За отчетный период ЦПА произвел более 47 шкафов линейной телемеханики, 32 системы обработки информации оперативной системы измерения количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ ОСИКН) и блока измерения показателей качества нефти и нефтепродуктов (СОИ БИК). Кроме того, выпущено 12 комплектов систем обработки информации систем контроля количества, качества нефти и нефтепродуктов (СОИ СИКН), 34 шкафа для серверных технологической сети передачи данных (ТСПД), а также более 320 единиц других номенклатурных изделий.

Оборудование, производимое ЦПА, запатентовано и характеризуется высоким качеством. Продукция сертифицирована в России, Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. Отдельные виды продукции центра отмечены знаком «100 лучших товаров России».

За 9 месяцев ЦПА произвёл 448 единиц продукции на 851 млн рублей

Уникальные, не имеющие аналогов, современные отечественные решения создаются коллективом ЦПА на базе внедрённой российской производственной системы «Поток», цель которой - обеспечение технологического лидерства российских технологий в мире на основе уникального характера, сплочённости и творческого потенциала российских инженеров.

Справочно:

Производственный центр автоматизированных систем управления технологическими процессами АО «Транснефть – Верхняя Волга» был открыт 16 октября 2015 года. За шесть лет с начала работы предприятие произвело 4,7 тыс. единиц продукции на 7,7 млрд рубелей, в том числе 2,5 тыс. шкафов линейной телемеханики, порядка 900 шкафов систем автоматизации. Одной из приоритетных задач центра является исполнение программы импортозамещения.