Нижегородская область оказалась на 17 месте среди регионов России по уровню материального благополучия населения

В ПФО наш регион занял второе место по этому показателю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородская область заняла 17 место в рейтинге регионов России по уровню материального благополучия населения в 2021 году. На основе официальных данных аналитики РИА Новости провели исследование и выяснили, в каких регионах больше людей за чертой бедности, а где местные жители могут позволить себе делать вклады и депозиты. В рейтинг вошли 85 российских регионов, и наш оказался в верхней его части.

Так, по данным аналитиков в 2021 году рейтинговый балл Нижегородской области составил 47,72, а годом ранее — 43,25.

Возглавляет рейтинг не столица, как ожидалось, а Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 100 баллов ровно. Следом за ним Чукотка — 92,89 балла и Магаданская область — 92,78 балла. Москва оказалась лишь на пятом месте с результатом 84,53 балла. На 8 месте Санкт-Петербург, чей рейтинг материального благополучия составил 76,37 балла.

Как отмечают аналитики, высокие позиции в рейтинге занимают северные регионы. Это объясняется тем, что хоть цены там и кусаются, но высокие доходы местного населения позволяют это компенсировать. Что же касается Москвы и Санкт-Петербурга, то на их позиции в рейтинге повлияла, в том числе, доступность жилья для местных семей.

В Приволжье лидирует Татарстан

Если смотреть показатели по Приволжскому федеральному округу, то здесь наш регион уступает только Татарстану, который занял 13 место в России по материальному благополучию с результатом — 51,38 балла. При этом в обоих регионах наблюдается увеличение этого показателя на 4 и более балла по сравнению с 2020 годом. Это значит, что и в Татарстане, и в Нижегородской области жить стало ощутимо комфортнее. Следом за Нижегородской областью в рейтинге Приволжья оказались Самарская область (41,64 балла) и Пермский край (36,19 балла). Наихудшие показатели по ПФО в Марий Эл — 22,63 балла и 70 место в рейтинге по России. Чуть лучше обстоят дела в Мордовии — 24,23 балла и Чувашии — 25,99 балла.

Интересно, что почти во всех регионах Приволжья отмечена положительная динамика по уровню материального благополучия населения. Небольшое снижение в период с 2020 по 2021 год отмечено лишь в Чувашии — с 26,43 до 25,99 балла.

Как считали?

Для составления рейтинга специалисты воспользовались информацией из Центробанка РФ и Росстата. При работе с данными учитывались соотношение доходов граждан к стоимости определенного набора товаров и услуг, объем вкладов и депозитов физлиц, количество жителей, находящихся за чертой бедности. Помимо этого учитывалось количество семей, которые могут себе позволить ипотеку, а еще учитывалась доля населения, чьи доходы составляют свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Так как рейтинг составлялся по итогам 2021 года, в него не попали Донецкая Народная республика, Запорожская область, Херсонская область и Луганская Народная республика.