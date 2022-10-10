«Косит под Шамана»: Поклонники высмеяли новый образ поп-короля Филиппа Киркорова ФОТО: страница Филиппа Киркорова в социальной сети

Филипп Киркоров начал свой осенний юбилейный тур со смены имиджа, чем удивил поклонников. Поп-король выступил с концертом в Нижнем Новгороде 7 октября. Зрители поделились впечатлениями после выступления в комментариях на личной странице Филиппа Киркорова в социальных сетях.

Поп-король поразил нижегородцев сменой имиджа. На концерте он сменил не один наряд, но ажиотаж произвел костюм от IGORGULYAEV. Зрителей удивил не столько сложный костюм с отсылками к эпохе Возрождения, сколько необычная прическа короля эстрады.

Поп-король поразил нижегородцев сменой имиджа ФОТО: страница Филиппа Киркорова в социальной сети

Не все поклонники приняли такое изменение в имидже артиста. Некоторые отнеслись к образу с юмором.

– Под Шамана косит, – так за схожесть с прической другого музыканта прозвали Филиппа Киркорова.

– Это что за кудри Шамана, – отметила пользователь в комментариях соцсети.

И действительно, их образы чем-то похожи. Поп-король отпустил волнистые светлые волосы, которые напомнили фанатам белые дреды Shamana.

– Алла Борисовна, вы ли это? – некоторые пользователи социальной сети, наоборот, увидели в новом образе Филиппа Киркорова сходство с эстрадной певицей Аллой Пугачевой.

В отличие от поклонников, которые посмеялись над сменой имиджа артиста, сам Филипп Киркоров остался концертом доволен.

– Шоу «Gold 55. The greatest hits» в Нижнем Новгороде. Давно мы не встречались в городе на слиянии двух великих рек Волги и Оки. Красивый город, красивые люди. И красивый концерт у нас получился. Спасибо всем зрителям за тепло, любовь и аплодисменты! До новых встреч! – отметил артист на своей странице в социальной сети.