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Общество21 января 2023 15:44

Нижегородцев эвакуировали из ТРК «Небо» из-за отключения электричества

Покидать здание пришлось в темноте
Полина ШИБАЛКИНА
Покидать здание пришлось в темноте.

Покидать здание пришлось в темноте.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Очередная эвакуация прошла в торгово-развлекательном комплексе «Небо» в Нижнем Новгороде 21 января 2023 года. Об этом сообщается в группе «Мой Нижний Новгород» Вконтакте.

Вечером около 16:12 в торговом центре «Небо» на площади Лядова отключилось электричество. В результате этого нижегородцам массово пришлось покидать здание в полной темноте. Кто- из посетителей комплекса использовал фонарик от телефона, чтобы безопасно добраться до выхода.

Причины приостановки электричества пока не известны. Ситуацию сразу же прокомментировали в региональном отделении МЧС.

- Наши подразделения на данный объект не выезжали, - отметили в пресс-службе.

В социальных сетях жители города сообщают о возобновлении электроэнергии в здании. Кто-то же из нижегородцев высказал недовольство по этому поводу.

- Каждый день!!! И не кому это безобразие прекратить! Там без конца эвакуации! – жалуются жители региона.

Стоит отметить, что это не первая эвакуация в торговом центре «Небо». Днем 16 января 50 человек были эвакуированы из здания из-за пожарной тревоги. Как оказалось, вызов был ложным. Следующая эвакуация прошла 19 января из-за ложного срабатывания автоматической пожарной системы «Стрелец-мониторинг».

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