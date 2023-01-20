Электрический столб обрушился на автокран в Нижнем Новгороде. Момент падения попал на видео

Электрический столб обрушился на автокран в Нижнем Новгороде. ФОТО: Юрий Головин.

Утром 20 января электрический столб упал на автокран на улице Генерала Штеменко в Нижнем Новгороде. К счастью, никто не пострадал. Однако ради проведения работ пришлось перекрывать дорогу.

- Я проезжал по бульвару 60-летия Октября, когда увидел скопившихся рабочих, - рассказал «КП-Нижний Новгород» нижегородец Юрий Головин. – Там упал электрический столб. Чтобы его установить обратно, пришлось перекрывать дорогу.

ФОТО: Юрий Головин.

Как пояснили в региональном МЧС, инцидент произошел в районе дома № 9/16 на улице Генерала Штеменко. Там этим утром столб упал на автомобиль. Сотрудников МЧС в работах задействовать не пришлось.

ФОТО: Юрий Головин.

К слову, сам эпичный момент падения попал на видео. Им поделились местные жители. На кадрах видно, как автокран проезжает по улице и в этот момент прямо на него обрушивается столб. Оборванные провода тут же заискрились. К счастью, никто не пострадал.