Нижегородские ученые создали уникальный материал для космонавтики, которому нет аналогов в России

Разработка учёных. Фото предоставлено пресс-службой ННГУ.

Нижегородские учёные не перестают удивлять общественность своими разработками и открытиями – в этот раз специалистам удалось достигнуть успеха в создании прозрачного и сверхпрочного материала для российской космонавтики. С его помощью становится возможным производство авиационных и космических аппаратов, работающих при интенсивных тепловых и механических нагрузках.

Материал для российской космонавтики. Фото предоставлено пресс-службой ННГУ.

Как оказалось, учёные смогли достигнуть высокой прочности композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3), а также прозрачности в инфракрасном диапазоне. На данный момент эта разработка учёных не имеет аналогов в российской промышленности.

– Для получения прозрачной в ИК-спектре композитной керамики мы впервые использовали метод микроволнового спекания. Технология обеспечивает ультрабыстрый нагрев со скоростью более 100 градусов в минуту, а отсутствие нагревательных элементов позволяет получать чистые материалы и варьировать атмосферу спекания, – рассказал автор исследования, заведующий лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ Дмитрий Пермин.

Результаты опубликованы в журнале Ceramics International. Фото предоставлено пресс-службой ННГУ.

Преимущество СВЧ-нагрева позволят расширить технологию производства при получении крупногабаритных изделий.

– Сложность получения ИК-прозрачных композитов связана с особенностями их микроструктуры. Зёрна, из которых состоит композит, должны быть в 10-20 раз меньше длины волны ИК-излучения. Нужные соотношения удалось получить на высокотехнологичных СВЧ-генераторах, – добавил Дмитрий Пермин.

Проект был реализован химиками ННГУ им. Лобачевского в содружестве с учёными Института химии высокочистых веществ РАН, а также Института прикладной физики РАН. На проведение исследования был получен грант от Российского научного фонда. Результаты создания нового материала описали и опубликовали в журнале Ceramics International.

Напомним, в апреле мы сообщали, что нижегородский Центр фотоники завершил разработку нового детектора терагерцового излучения. Благодаря волнам этого излучения теперь можно смотреть сквозь любые непрозрачные материалы – одежду, бумагу, штукатурку, фарфор.

Ещё одна нижегородская разработка вошла в тройку важнейших изобретений 2021 года. Учёные из ННГУ имени Лобачевского изобрели инсулин в таблетках, который, попав в желудочно-кишечный тракт, не распадается под воздействием ферментов.

А в сентябре 2021 года нижегородские специалисты разработали программу, способную прогнозировать риск развития тяжелого COVID-19. Тогда эта разработка потецниально была способна уменьшить нагрузку на медицинские учреждения и снизить уровень смертности. А всё потому, что программа помогала выделить людей, имеющих крайне неблагоприятный прогноз.

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