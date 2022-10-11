Неизвестный «дровосек» зарубил топором несколько машин в Дзержинске

Полиция уже проводит проверку. Фото: Анна Россихина.

Неизвестный мужчина объявил «охоту» на машины семьи из Дзержинска. За минувшие два дня оказались повреждены две иномарки, а на месте преступления каждый раз оставалась главная улика – топор.

Первую пугающую находку местная жительница обнаружила посреди ночи 10 октября. Из капота красненькой «Киа», припаркованной у одного из домов по улице Циолковского, торчал тесак, а рядом красовалась отметина от другого удара. Благо, у одного из подъездов обнаружилась камера видеонаблюдения, по которой удалось определить и количество «нападающих», и даже точное время происшествия – 03:16.

Первую машину повредили 10 октября. Фото: Анна Россихина.

Естественно, девушка распереживалась из-за такого подарка и тут же вызвала полицию, которая зафиксировала случившееся и собрала необходимые улики. В этот же день информация о «дровосеке», как его прозвали интернет-пользователи, разлетелась по всем пабликам.

И вдруг тревожным стало и утро 11 октября, ведь неизвестный не остановился на одном автомобиле. В этот раз топор торчал прямо из лобового стекла иномарки, принадлежащей родственнику первой пострадавшей. И словно в предупреждении черенок от топора засунули под дворник машины ещё одного близкого человека девушки.

Автомобили принадлежат родственникам. Фото: Анна Россихина.

В полиции «Комсомолке» подтвердили, что к ним поступило два сообщения о повреждении автомобилей за 10 и 11 октября.

– По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Автомобили принадлежат родственникам, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Тем временем в социальных сетях нижегородцы подозревают, что пострадавшие знают или догадываются от кого могли прилететь такие «приветы».

– Бывший буянит? – предположила местная жительница Наталья Устинова.

– Видимо, она с отцом кому-то насолила, что-то не вериться в совпадение, – высказался нижегородец Дмитрий Максимов.

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