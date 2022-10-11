«Вдруг ты сейчас головой начнешь биться?»: Двое охранников жестко скрутили подростка в магазине Дзержинска

Полиция начала проверку. Фото: скрин из видео.

Настоящий скандал разразился накануне в одном из магазинов Дзержинска – там двое сотрудников частной охранной организации жестко скрутили 16-летнего подростка. По словам очевидцев, все началось с того, что школьник взял с полки энергетик, открыл его и глотнул в торговом зале, намереваясь позднее его купить. Однако продавцы тут же вызвали охрану. Вскоре между охранниками и юным покупателем разгорелся спор, который обе стороны сумели снять на видео.

На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как подросток сначала возмущается тоном охранников при разговоре с ним.

– Общайтесь, как принято между людьми. Если вы хотите так: «Чё борзый, чё не борзый», то так не надо со мной разговаривать, – обращается к охранникам подросток. – И не надо мне тыкать, мы незнакомые люди, а с такими принято на «вы» общаться - это норма приличия.

Однако вскоре дискуссия о правилах хорошего тона перерастает в скандал с матами и жестким задержанием подростка. Заломав ему руки за спину, они попытались надеть ему на руки наручники.

- А вдруг ты сейчас головой начнешь биться? – объясняют свои действие мужчины. – Зачем ты это снимаешь? Вы сначала хамите, а потом снимаете.

Было ли все это провокацией со стороны подростков или охранники действительно превысили полномочия, теперь предстоит разбираться полиции. Тем более, что мама задержанного парня уже написала заявление, а опубликованное видео вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях.

– По данному факту проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям всех участников события, – рассказали «Комсомолке» в ОИОС ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, в феврале 2022 года мы писали о том, что охранник магазина в Нижнем Новгороде напал на блогера, обнаружившего просрочку. Пока дело шло к драке продавцы не растерялись и решили увезти телегу с испорченными продуктами, но это им не удалось.

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