14-летняя девочка и мужчина пострадали в массовой аварии в Балахнинском районе

ДТП произошло 10 октября. Фото: скрин из видео. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Массовое ДТП произошло днем 10 октября в Балахнинском районе и только чудом в этой аварии обошлось без жертв. На оживлённой трассе столкнулись сразу три автомобиля, а пострадавшими оказались 14-летняя девочка и 32-летний мужчина.

Авария произошла на 358 километре трассы М-7 «Шопша – Иваново – Нижний Новгород». В 14:20 вблизи посёлка Большое Козино 36-летний водитель автомобиля Чери не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там его машина влетела в Мазду 6, а та в свою очередь въехала в Форд Фокус.

Два человека пострадали. Фото: скрин из видео. Источник: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водительский стаж виновника ДТП составляет 10 лет, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. - В результате ДТП пострадали юный пассажир Мазды и водитель Форд Фокуса.

Известно, что 14-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Её осмотрели в больнице и отпустили лечиться домой. А 32-летний мужчина получил перелом голени.

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