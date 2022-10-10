«У меня было предчувствие, что забью»: торпедовец Ю Сато стал первым японцем, забившим шайбу в КХЛ

В этом матче "Торпедо" обыграло минское "Динамо" со счетом 5:2. Фото: Мария СОРОКИНА

Исторический момент для российского хоккея произошел в Нижнем Новгороде. Впервые в Континентальной хоккейной лиге шайбу забросил японский игрок. Произошло это в матче между нижегородским «Торпедо» и «Динамо» из Минска, состоявшемся 9 октября в стенах КРК «Нагорный». На 28 минуте игры нападающий Ю Сато получил передачу, спокойно миновал двоих игроков белорусской команды и пробил в дальний угол. В итоге нижегородцы одержали победу над «Динамо» со счетом 5:2.

- Я давно хотел забить, и даже было предчувствие перед игрой, что забью, - признался хоккеист после игры, - очень хорошо, что сегодня у меня это получилось, и мы выиграли — это самое главное. Почему так долго не забивал? (смеется) Первая шайба всегда дается сложно, и в этой лиге забивать было сложнее, чем в других. В каждом матче я старался выкладываться на сто процентов. Хотел и забивать, но не получалось. Сейчас, после этого гола я чувствую себя увереннее. Буду стараться и дальше помогать команде.

Шайбы Сато, на самом деле, ждали многие болельщики, дескать пришел в команду — забивай. И, конечно, когда это случилось, под впечатлением были и товарищи по команде. Ю получил переходящий шлем Минина, который по традиции вручается лучшему игроку после каждого матча.

По словам главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова, молодым хоккеистам, таким как Ю, нужно больше доверия, чтобы они могли чувствовать себя более уверенно:

- Ю пришел после предыдущей игры с «Барысом», и был очень сильно разочарован. На этом хоккеисте сосредоточено сумасшедшее давление - два месяца старается парень и не может забить. Я ему объяснил, насколько важно терпение, насколько важно двигаться вперед и не отступать назад. Привел два характерных примера - Каблукова и Ничушкина. Люди, получающие сумасшедшие деньги, но не забивающие по сто игр. Говорю ему: «Ты получаешь минимальную зарплату, которая вообще может быть в КХЛ, и делаешь очень серьезную работу». Ю сам на себя повесил большую моральную нагрузку - он хочет забить, помочь команде. Мы это видим, видим его усилия. В первом периоде, когда он сделал неточный пас, можно было парня убрать из состава и больше не выводить, но всегда нужно иметь терпение. Этот мальчишка дал себе шанс и дал нам шанс, забил сумасшедший по красоте гол.

По мнению наставника торпедовцев, этот гол стал событием не только для самого хоккеиста, но и для команды в целом.

Победой над минским «Динамо» торпедовцы завершили домашнюю серию игр. Впереди четыре выездных матча с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым», «Металлургом» и «Барысом». На лед «Нагорного» нижегородская команда выйдет 20 октября против ХК «Сочи».

К слову, это не первый случай, когда предчувствие не подводит японского хоккеиста. Ранее он предсказал свою голевую передачу в матче с «Локомотивом».