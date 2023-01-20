Прокачка инженерных мощностей: ЕвроХим и СУЭК открывают филиал проектного подразделения «ПроТех Инжиниринг» в Нижнем Новгороде

Фото: Юрий Шамин

В прошлом году Россию покинуло большое количество европейских инжиниринговых и EPC компаний. Перед отечественным крупным бизнесом встал вопрос как сохранить темпы развития и модернизации в складывающихся условиях. В связи с чем компании ЕвроХим и СУЭК приняли решение объединить ряд проектных институтов. В начале осени 2022 года ЕвроХим завершил слияние своих проектных институтов в единую инжиниринговую компанию «ПроТех Инжиниринг», в состав которой вошли «ЕвроХим-Проект» в Санкт-Петербурге, «Тулагипрохим» в Туле, а также подразделения «СибНИИУглеобогащение» в Красноярске, Кемерово и Прокопьевске. В эти дни инжиниринговая компания открывает новые офисы в Нижнем Новгороде, Новосибирске и Великом Новгороде.

Фото: Юрий Шамин

Основу компании составляет более 1200 квалифицированных инженеров-проектировщиков, объединенных в одну компанию с единым подходом к технологии проектирования. Созданный инжиниринговый центр нацелен на развитие инвестиционной программы компаний ЕвроХим и СУЭК, включающую проектирование объектов добычи сырья и производства калийных, фосфатных и азотных удобрений, объектов газо- и нефтехимии, открытых и подземных горных работ, проектирование обогатительных фабрик, а также объекты инфраструктуры и общезаводского хозяйства. С открытием филиала в Нижнем Новгороде «ПроТех Инжиниринг» планирует укрепить свои позиции и компетенции в части реализации EPCm проектов (управление проектированием, поставками и строительством – с англ.) как на российском рынке, так и за рубежом.

Учитывая амбициозные задачи, которые ЕвроХим ставит перед «ПроТех Инжиниринг», компания прикладывает значительные усилия по подготовке персонала, а также привлечению новых специалистов. Корпоративная программа обучения и повышения квалификации предусматривает вовлечение всех сотрудников с учетом их производственных задач, потенциала и интереса в профессиональном росте и развитии.

Фото: Юрий Шамин

Отдельное направление развития «ПроТех Инжиниринг» – это привлечение молодых специалистов в области проектирования и управления строительством. Сейчас в компании более 6% сотрудников – это недавние выпускники, для которых она является первым местом работы. Это стало возможным благодаря выстраиванию эффективного взаимодействия с такими ведущими вузами России, как Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также другими профильными учебными заведениями Москвы, Санкт-Петербурга, Кемерово, Тулы и Новомосковска.

Для молодых специалистов у «ПроТех Инжиниринг» есть специальные программы по развитию компетенций, регулярно проводятся научно-технические конференции и форумы, работает Совет молодежи. А в ближайших планах компании – усилить команду профессионалов в новых регионах присутствия.