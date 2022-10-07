В память о Пландине

5 октября в Арзамасе, в день памяти Почетного гражданина города, первого генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Павла Ивановича Пландина, торжественно открыт обновленный сквер, который уже 20 лет носит его имя.

35 лет назад не стало Павла Ивановича Пландина, но память о нем жива. Этого легендарного человека, талантливого руководителя помнят все арзамасцы.

Открыл торжественный митинг заместитель главы администрации Арзамаса по социальным вопросам Роман Шершаков:

– Сегодня знаменательный день! Мы открываем площадку, которая появилась благодаря реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». Этот сквер – первый объект, который удалось благоустроить в короткие сроки. И огромная благодарность руководству Арзамасского приборостроительного завода: предприятие взяло на себя большой объем работ, выделило дополнительное финансирование на реконструкцию территории. Сквер получился комфортным, красивым и удобным.

Три десятилетия П.И. Пландин вел Арзамасский приборостроительный завод вперед. От простых станков к высокоточному оборудованию, от нескольких сотен рабочих до многотысячного коллектива высококвалифицированных специалистов.

С приветственным словом к присутствующим обратился генеральный директор предприятия Андрей Капустин:

– Павел Иванович Пландин – это выдающийся человек, внесший большой вклад в историю Арзамаса. Он повлиял на судьбы тысяч людей, которые приехали работать на АПЗ, создали здесь семьи. Ему удалось преобразовать небольшой провинциальный Арзамас в промышленный город с развитой инфраструктурой. Павел Иванович говорил: «Вы делаете план, а я буду думать, как помочь вам жить». И он всегда держал свое слово. 20 лет назад на этом месте был открыт сквер, со временем он стал требовать преобразований. И благодаря инициативе жителей и заводчан эта территория приобрела новый вид. Мы и дальше будем благоустраивать сквер. Приходите сюда с внуками, близкими, гуляйте и отдыхайте.

Торжественно открыт обновленный сквер, который носит его имя

На территории обновленного сквера появились информационные стенды, посвященные истории АПЗ и первому генеральному директору. Спилены аварийные и сухие зеленые насаждения, брусчаткой выложены новые дорожки, установлены световые опоры, лавочки. Для почти 8 тысяч жителей микрорайона эта площадка станет комфортным местом отдыха и надолго сохранит имя Павла Ивановича Пландина в городской истории.

Справка:

В 2021 году арзамасцы подали заявки на благоустройство девяти городских территорий в рамках регионального проекта «Вам решать». Среди них был и сквер им. П.И. Пландина. 2008 голосов было отдано за реконструкцию этого места. А уже летом 2022 года началось его полное преображение. Существенную финансовую поддержку при проведении всех работ оказал АПЗ.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина