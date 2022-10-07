Поддержим мобилизованных

Ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие», возглавляемая генеральным директором АО «АПЗ» Андреем Капустиным, будет аккумулировать денежные средства от предпринимателей Арзамаса, которые пойдут на поддержку мобилизованных жителей города и их семей.

Заседание ААПП «Развитие» прошло 4 октября на базе Центральной городской больницы. Вначале председатель ААПП «Развитие» Андрей Капустин вручил от имени Ассоциации и председателя городской Думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева благодарственные письма некоторым членам ААПП за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасского региона.

О ходе частичной мобилизации рассказал мэр города Александр Щелоков, который возглавляет мобилизационную комиссию.

– Все суточные и недельные задания по выполнению плана мобилизации выполняются. Мы соблюдаем все рекомендации Минобороны РФ, возвратов в городской военкомат нет, значит, в отправке призывников не ошибаемся, – отметил Александр Александрович. – Каждому мобилизованному от области выдается необходимый минимум – рюкзак, спальник, аптечка, фонарик, телефон с сим-картой, посуда, швейный набор. От города мы предоставляем сухпаек и термобелье. С пустыми руками никто не уезжает.

На вопрос председателя ААПП Андрея Капустина о том, как поступать работникам оборонных предприятий, получившим повестку, ответил военком Арзамаса Сергей Семёнов:

– Работники ОПК указом президента освобождены от частичной мобилизации. Но так как мобилизация не проводилась более полувека и не все данные на военнослужащих, находящихся в запасе, учтены, порой происходят ошибки. Поэтому мы работаем напрямую с отделами кадров предприятий ОПК, рассматриваем индивидуально каждый случай. Но получивший повестку должен обязательно явиться в военкомат в назначенное время, оповестив руководство предприятия.

Развитие города в рамках кластера «Саров – Дивеево – Арзамас» стало следующей темой выступления мэра. Александр Щелоков рассказал, что состоялся конкурс на выбор подрядчика для строительства путепроводов в районе Выездного и Арзамаса-1, он также проинформировал о ходе реконструкции Соборной площади, Поста №1 и других объектов.

Итоги социально-экономического развития Арзамаса за 1 полугодие этого года озвучил директор департамента экономического развития городской администрации Алексей Смирнов.

В своем выступлении военком Арзамаса Сергей Семёнов более подробно сообщил о порядке проводимой частичной мобилизации, а также о переносе сроков осенней призывной кампании. В этом году она пройдет позже, с 1 ноября по 31 декабря.

Приемная кампания в АПИ НГТУ завершилась успешно, госзадание по приему студентов выполнено – об этом сообщил директор вуза Владимир Глебов. Контрольные цифры приема в средних профессиональных образовательных учреждениях, членов Ассоциации, озвучил председатель Совета директоров профессиональных образовательных учреждений юго-западного округа области, директор АКТТ Евгений Горшков.

Заседание ААПП «Развитие» прошло 4 октября на базе Центральной городской больницы

Главный врач ЦГБ «Дубки» Олег Курахтанов в своей презентации наглядно рассказал о современном состоянии и перспективах развития здравоохранения Арзамаса, открытии новых отделений.

Профориентационный проект «VR-профи» презентовал заместитель директора АПК, председатель общественной организации ЦРД «Мой город» Александр Апарин. Проект разработан совместно с приборостроительным колледжем, это серия виртуальных экскурсий с эффектом присутствия для учащихся 7-9 классов. Школьники погрузятся в атмосферу производственных цехов, смогут примерить на себя роль рабочего, запустить оборудование и т.д. Для его реализации необходима информационная и организационная поддержка предприятий, членов ААПП «Развитие».

– Интересный и нужный проект, – поддержал Андрей Капустин. – Предлагаю привлечь к нему всех членов Ассоциации, так как они также обладают интересными компетенциями.

Андрей Анатольевич, учитывая отсутствие в Арзамасском районе подобной ААПП организации, предложил на следующее заседание пригласить ряд предприятий района, который стал частью городского округа.

Исполнительный директор ААПП Михаил Тихонов в своем выступлении озвучил обращение Нижегородского экономико-технологического колледжа об оказании финансовой помощи на приобретение технологического оборудования и инвентаря для оснащения ресурсного центра. Предложение было единогласно поддержано членами Ассоциации.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина