«Ростелеком» открыл дверь в «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир»

Издание получили все 154 школы Нижнего Новгорода. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Книга «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» рассказывает о том, как избежать неприятностей в цифровом мире и дает полезные советы о безопасности в сети. Издание было представлено в лицее №180 на встрече с учителями по информатике Нижнего Новгорода и библиотекарями всех районов города.

Книга написана ИТ-журналистом Станиставом Макаровым. Она об отношениях человека с цифровым миром, отметил автор, который встретился с учительской аудиторией онлайн. На очную презентацию приехал ведущий консультант издания – Олег Седов. Главный редактор дирекции стратегического маркетинга компании «РТК-Солар» рассказал, что в книге найдутся ответы на актуальные вопросы пользователей: о выборе и смене паролей, уловках мошенников и защите от них, сохранности персональных данных.

Книга «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» рассказывает о том, как избежать неприятностей в цифровом мире. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На лекции Олег Седов привел конкретные примеры, как выбрать правильную линию поведения в интернете. По словам эксперта, интернет помнит все, а так называемых «цифровых бедняков» не существует. У каждого есть цифровой след, которым можно воспользоваться, ведь даже удаленные фотографии и сообщения никуда не исчезают. Специалист рассказал, что человека можно шантажировать «слитыми» переписками или отследить его по гео-меткам, а фотографии в облачном хранилище телефона, аудиозаписи, хранящиеся на личной странице ВКонтакте, могут попасть в чужие руки . Этого не случится, если соблюдать правила кибергигиены.

- Наша основная цель – научить детей и взрослых жить в кибермире. Виртуальное пространство отличается от реального, каким бы легким ни казалось общение в интернете, – подчеркнул Олег Седов. – Современные подростки проводят время онлайн чаще, чем офлайн, и их надо предостеречь от возможного коварства «всемирной паутины». Но для этого взрослые и сами должны знать правила безопасного поведения в цифровой среде. Уверен, что книга «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» в этом поможет.

Издание получили все 154 школы Нижнего Новгорода.

- Важно, чтобы советы, которые даны в издании, применялись на практике, – подчеркнул директор по внешним коммуникациям Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Сыров. – Педагоги смогут использовать знания на уроках информатики, родители школьников – предостеречь детей от интернет-опасностей, а ребята – узнать правила поведения в виртуальном мире.

Учителя с интересом включились в обсуждение темы.

- О кибербезопасности мы с учениками говорим постоянно, – рассказала преподаватель информатики школы № 96 Вероника Гуменникова. – Недавно, например, разбирали, почему пароль должен содержать не только цифры, но и латинские буквы, заглавные буквы и символы. – Думаю, в книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» мы найдем много полезной информации.

Книгу-путеводитель в мир кибербезопасности можно бесплатно скачать в онлайн-версии.