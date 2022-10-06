Ремонт Верхневолжской набережной в Нижнем Новгороде выполнен на 50%

Уже обновлено 7000 кв.м. пространства. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается большой ремонт на Верхневолжской набережной. На сегодняшний день работы выполнены на 50%, обновлено около 7 тысяч квадратных метров пространства. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Уже наполовину выполнена установка гранитного бортового камня, а покраска ограждений вдоль набережной практически закончена. Как сообщают специалисты МКУ «ГУММиД», после обустройства тротуаров подрядчик приступит к замене старого покрытия проезжей части.

- Подрядчик отремонтирует проезжую часть протяжённостью 1,7 км и тротуары, которые планируется выполнить из плитки белого, красного и чёрного цветов. Бетонные бортовые камни заменят на более прочные и долговечные, гранитные, - рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Брусчатку выкладывают частями для удобства прохожих. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Плитку на тротуаре подрядчик выкладывает частями – это делается для удобства прохожих. В дождь работы приостанавливаются, но отставаний от графика нет, мониторинг за качеством работ ведется ежедневно.

Ремонт Нижневолжской набережной, которая не благоустраивалась более 10 лет, начался в августе этого года. По плану заказчика МКУ «ГУММиД», набережная будет благоустроена в едином стиле с ранее отремонтированными площадью Минина и Пожарского, улицей Минина и сквером Нестерова, находящимся рядом.

Ремонт планируется закончить к ноябрю.