Оба водителя пострадали в лобовом столкновении Lada и Datsun под Балахной

В результате аварии оба автомобиля были очень сильно повреждены. Фото: принтскрин видео.

Жуткая авария произошла в Балахнинском районе Нижегородской области во вторник, 4 октября. Там столкнулись две легковушки — «Датсун Он до» и «пятнашка». По информации пресс-службы регионального УГИБДД, авария произошла в 16:20 на автодороге в районе рабочего поселка Гидроторф.

- ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло вблизи дома №1 по улице Садовой поселка. По предварительным данным, ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с «Датсуном», - добавили в ведомстве.

В результате аварии оба автомобиля были очень сильно повреждены. На кадрах видно, что от отечественного автомобиля почти ничего не осталось, да и иномарка заметно помята.

Как сообщают очевидцы, водитель «Лады» не смог самостоятельно выбраться из своего автомобиля, его пришлось деблокировать. Оба автолюбителя получили травмы. Пострадавших доставили в районную больницу Балахны.

Напомним, что подобные опасные маневры нередко становятся причиной ДТП с пострадавшими. Ранее «Комсомолка» сообщала о лобовом столкновении иномарок в Сормове. Тогда тоже было двое пострадавших.