Проверка слуха: на Автозаводе снова объявился маньяк, который с ножом нападает на женщин

По версии автозаводцев, нападения происходили с периодичностью в 3 дня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде автозаводцев вновь пугают маньяком. Подозрительный мужчина якобы выслеживает девушек по вечерам, и нападает на них с ножом. Все как в детективном романе — жертва слышит за спиной частые шаги, порывистое дыхание, затем кто-то хватает ее сзади, и это мгновение может стать для нее роковым. Однако, даже если жертва выживет, лица не запомнит - нападал сзади, было темно. Вот, например, что пишут в паблике «Типичный Автозавод | Нижний Новгород» в соцсетях:

- Уважаемые жители улицы Мончегорской! Недалеко от пожарной части вчера в районе 21:00 на мою знакомую напал какой то тип. Что хотел - не понятно. Просто подошёл сзади и схватил, лица его не видела, голоса тоже не слышала, так как он вообще ни слова не сказал. Лишь бешеное дыхание [слышалось] сзади. Не помнит, как вырвалась и добежала до дома. Только дома увидела, что порезана куртка и футболка, ножевых [ранений], слава Богу, нет. Только царапина. Будьте бдительны, берегите себя.

На этом история не закончилась. В понедельник, 3 октября, все в том же интернет-сообществе появилась новая история о маньяке с еще более жуткими подробностями. Автор записи уверяет, что у маньяка уже появилась первая жертва.

- Помните мы публиковали пост о том что на девочку напали? Появился еще один случай. Я не хочу наводить панику, но сегодня ночью напали на женщину, она не выжила! Будьте, пожалуйста, аккуратнее! - гласит новая запись.

По словам автора, от одного до другого случая прошло буквально три дня. Кроме того, маньяк якобы орудует на определенной территории — от места нападения до места убийства всего три метра.

Как же так? Люди напуганы, а на сайтах ведомств никакой информации. С целью выяснить, что же на самом деле происходит в Автозаводском районе, корреспондент «КП-Нижний Новгород» направил запрос в пресс-службу регионального МВД. В ведомстве ответили следующее:

- С 1 октября по настоящее время в полицию поступило одно сообщение о том, что 30 сентября текущего года в вечернее время у одного из домов по улице Мончегорской неизвестный мужчина схватил женщину за капюшон куртки. После чего она убежала. По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Девушка пришла домой, увидела, что у нее порвана куртка и обратилась в полицию. На этом все. Никакого убийства на Мончегорской не было, иначе вопросом уже давно бы занимались и полиция, и следственный комитет.

Напомним, лет 10 назад весь Нижний Новгород потрясла история об автозаводском маньяке. Злоумышленник нападал на девушек на улице Космической, и всякий раз ему удавалось скрыться. Маньяка искали даже при помощи экстрасенсов, но по сей день он не найден.