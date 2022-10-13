84-летняя пенсионерка больше месяца живет в сгоревшей квартире в Нижнем Новгороде

Квартира муниципальная. Фото: скрин из видео. Источник: ГТРК "Нижний Новгород"

История, пугающая своим равнодушием, произошла в Ленинском районе Нижнего Новгорода, где 84-летняя пенсионерка вынуждена жить в сгоревшей квартире. В ужасных условиях женщина живет уже больше месяца, а на ремонт она получила всего 12 тысяч рублей материальной помощи.

В результате пожара, который произошёл 2 сентября, выгорели внутренние помещения квартиры, а повсюду осталась гарь и пепелище. Конечно же, в таких условиях не нашлось и газа с электричеством.

- Некомфортно живется. Условия как для бомжей, никогда не думала, что буду бомжом, без определенного места жительства. И вот в мои 84 пришлось это всё испытать, и я никак не ожидала от властей, что так долго затянется ремонт, да и будет ли он вообще, - пожаловалась корреспондентам ГТРК пострадавшая.

К слову, квартира пенсионерки – муниципальная и собственником жилья является администрация Нижнего Новгорода. Вот только ни о каком ремонте пока и речи нет, единственное, что досталось погорелице – это 2 тысячи рублей от городского департамента и ещё 10 тысяч рублей от соцзащиты. Пожилая нижегородка вовсе не знает, что можно сделать на эти деньги в её ситуации.

Разбираться в происходящем начали следователи, они организовали доследственную проверку по факту нарушения прав пенсионерки.

- В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

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