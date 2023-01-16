Момент взрыва ГАЗели в ДТП под Нижним Новгородом попал на видео. Фото: принтскрин видео.

Момент взрыва ГАЗели в ДТП под Нижним Новгородом попал на видео. Кадры опубликовало региональное управление ГИБДД России.

Жуткая авария произошла вечером 15 января на трассе М-7 в Лысковском районе. Около 16 часов Фура «Скания» вылетела на встречную полосу и протаранила ГАЗель и «Мерседес». От удара ГАЗель вспыхнула и взорвалась.

- В машине сдетонировало газобалонное оборудование, и она полностью выгорела, - рассказали в Госавтоинспекции.

Момент взрыва попал на видеорегистраторы машин, ехавших следом. Жуткие кадры больше напоминают эпизод какого-нибудь лихого боевика: на записи видно, как грузовик мгновенно оказывается объят пламенем, огонь вздымается выше леса, освещая всю округу. Зрелище не для слабонервных.

К счастью, водителю ГАЗели удалось выжить. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Госпитализация также потребовалась водителю «Скании».