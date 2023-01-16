Крещенские морозы отменяются: Потепление до нуля придет в Нижний Новгород на этой неделе

Потепление до 0 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 19 января. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На этой неделе православные христиане отмечают один из главных церковных праздников – Крещение. Зачастую в этот день, 19 января, стоят сильные морозы, которые в народе называют крещенскими. Однако этот год станет исключением: аномальные морозы в регионе уже миновали, и вслед за ними придет оттепель.

В понедельник ожидается пасмурная погода с температурой воздуха -6 градусов. Согласно прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», будет дуть южный ветер со скоростью 4-5 метров в секунду.

Во вторник и в среду синоптики прогнозируют умеренный мороз -4…-5 градусов. Ветер юго-восточный, 3-4 метра в секунду. Солнце по-прежнему не порадует нижегородцев, поскольку небо будет затянуто облаками.

В четверг, 19 января, температура повысится до 0 градусов, будет дуть слабый южный ветер. Днем и вечером ожидается снег с дождем, предупреждают синоптики.

В пятницу немного подморозит – столбики термометров вернутся к отрицательным отметкам в -1…-3 градусов. Южный ветер усилится до 6 метров в секунду. Ожидается пасмурная погода без осадков.

В выходные будет облачно, синоптики прогнозируют небольшой мороз от -1 до -4 градусов. В субботу возможен мокрый снег.

Ранее мы писали, какая погода будет в крещенскую ночь.