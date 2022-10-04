«Арбитры не справляются с нашим темпом игры»: главный тренер ХК «Торпедо» Ларионов высказался о матче с «Динамо» из Минска

Тренер поздравил команду-соперника с победой и высказался о работе своих подопечных. Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» проиграла «минскому «Динамо» со счетом 2:3. Последняя шайба была забита в овертайме и вызвала споры у арбитров, но все-таки была засчитана. В целом, матч получился достаточно скоростным, богатым на острые моменты у ворот обеих команд. После матча главный тренер нижегородской команды Игорь Ларионов заявил что, несмотря на поражение, игра ему понравилась, однако результат мог быть и лучше.

- К сожалению, по итогам этой игры мы взяли только одно очко, но я считаю, мы не взяли, а потеряли его при всем уважении к сопернику, который играл очень хорошо, - прокомментировал Ларионов, - ребята выложились по полной программе, могли решить исход матча гораздо раньше но, к сожалению, так устроен наш спорт. Хоккей, который дает нам шанс, что нет никакого сценария, нет рецепта, как выигрывать. Поэтому игра непредсказуемая и, к сожалению, бывает не совсем справедливая. Отдадим должное сопернику, они выдержали, забили хороший гол в овертайме. С победой!

-Игорь Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, эпизод с отменой гола в овертайме.

- Когда забили гол и финальный счет стал понятен, меня повели на интервью. Когда интервью уже закончилось, мне сказали, что решение было пересмотрено — положение вне игры, надо вернуться. Но когда я вернулся, было объявлено, что гол был правильный.

- Нет ли желания в овертайме заменить вратаря полевым игроком?

- Это очень интересное предложение! Мы не сторонники играть овертаймы, честно говоря. Иногда они случаются, но мы только набираем обороты. Я говорил ранее, что «Тойота» собирается 13 часов, а «Роллс-Ройс» - 6 месяцев, поэтому мы не спешим делать слишком много экспериментов. Думаю, что этой истории мы вернемся и однажды попробуем применить.

- А что скажете по поводу обоюдного удаления нападающего «Торпедо» Игоря Ларионова и динамовца Виталия Пинчука?

- У всех, кто работает на матче, случаются ошибки. В такие моменты, когда ты идешь за шайбой, а тебя блокируют, рука судьи должна быть поднята раньше. Не хочу критиковать арбитра потому что игра быстрая. Вероятно, они не до конца справляются с нашим темпом, но эти ошибки они подчистят, посмотрят и сделают выводы.

- Торпедовец Сергей Гончарук в третьем периоде получил клюшкой по телу от Марка Барберио. В каком состоянии находится хоккеист?

- Сегодня он получил очень серьезный удар по рукам, была игра высоко поднятой клюшкой. Сергей всегда находится в самом пекле событий. Это человек, который идет туда, где горячо, поэтому здесь есть возможность получить травму но, к счастью, все обошлось. Он в полном порядке.

- У «Динамо» было девять силовых приемов против двух у «Торпедо». Есть ли проблема в этом компоненте?

- Я думаю, что мы держали высокий темп практически весь матч. Перед игрой сказал ребятам, что у «Динамо» довольно возрастная оборона - шесть опытных защитников, которым 30 и более лет. Это ребята, поигравшие в НХЛ. Они не самые быстрые, но самые опытные. Когда такая игра идет, ты понимаешь, что можешь выиграть за счет скорости, движения, за счет того что ты можешь идти на фол там, где опытные и медленные защитники не могут справляться. Я бы не сказал, что мы не выдержали силовой борьбы. Ребята старались. Никого не могу обвинить в том, что он уклонился. Все играли активно, держали удар. «Торпедо» играет в активный, зрелищный атакующий хоккей и в этом плане любые средства хороши, чтобы нас остановить. Так было и в «Детройте» в мое время — фактически в каждом отрезке можно было назначать удаления, но столько штрафов не выписывали, иначе вся игра у соперника была бы в меньшинстве. Сегодня мы идем к такому сюжету, где команда играет активно, короткими передачами. Здесь, наверное, нужна, другая квалификация судей, чтобы смотреть эти фолы.

- Вбрасываний в третьем периоде тоже было выиграно мало.

- Понятно, что это важный элемент игры, когда ты стоишь на точке и выигрываешь вбрасывания. Я бы хотел обратить внимание на то, как мы играли в хоккей. При тоцй самоотдаче и зрелищной игре, что ребята показали, я думаю, про вбрасывания можно иногда и забыть.

- Есть ли ощущение, что команду «прибило» психологически?

- Мы были очень разочарованы недавним матчем в Москве со «Спартаком», у нас пока нет этого «инстинкта убийцы», когда ты ведешь 3:0 и можешь довести матч до победы. Когда ты две игры подряд проигрываешь игры, которые должен был выиграть, это говорит о том, что команда еще не совсем устойчива, но мы к этому идем.

- Есть ли уже представление о том, какой будет вторая игра с «Динамо»?

- Мы не хотим смотреть вперед. Есть пара дней, чтобы все оценить, дать кое-кому отдохнуть. Сегодня я посмотрел по игровому времени — несколько ребят прилично «перекушали» игрового времени. Сезон необычный - 68 игр, и они идут практически без перерыва. Для тех же Конюшкова и Федотова важно не перегнуть палку, чтобы они были свежие, поэтому они получат день без льда, у них будет тренировка в зале. Еще двое нападающих пропустят тренировку, чтобы восстановиться после болезней и травм и быть готовыми к матчу с «Барысом».

К слову, домашний матч с «Барысом» состоится 6 октября в 19:00. 9 октября на арене «Нагорного» «Торпедо» вновь скрестит клюшки с командой из Минска.