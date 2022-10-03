Теплая, но дождливая погода ожидается в Нижнем Новгороде на первой неделе октября

Тепло, но дождливо будет в Нижнем Новгороде на этой неделе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области установилась необыкновенно теплая для октября погода. Испортить настроение могут разве что дожди, которых небесная канцелярия в последнее время не жалеет для нижегородцев. Эта неделя еще позволит нижегородцам насладиться теплом: будет небольшое похолодание, но резких скачков температуры синоптики не обещают.

Начало недели в Нижнем Новгороде обещает стать по-сентябрьски теплым: в понедельник разогреет до +20 градусов. Однако будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-7 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +9…+13 градусов.

Во вторник слегка посвежеет до +16. Ожидается облачная с прояснениями погода, юго-восточный ветер немного стихнет, и в целом на улице будет комфортно для осенних прогулок. Ночью +11…+12, возможен небольшой дождь.

В среду небо затянет тучами и целый день будет лить дождь. Похолодает до +12 градусов, а южный ветер стихнет до 2 метров в секунду. Ночи, однако, по-прежнему будут относительно теплыми: +7…+9 градусов.

В четверг также будет пасмурно, с утра и ночью пройдут дожди. Днем +10, ночью +9, ветер юго-западный, 3 метра в секунду.

В пятницу выглянет солнце, но осадки по-прежнему останутся с нами. Днем разогреет до +12, ветер подует с запада.

В выходные потеплеет до +14 градусов, и велика вероятность, что дожди не омрачат ближайший уикенд. Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», дождь начнется лишь поздно вечером в воскресенье.