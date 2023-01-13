Электроподстанция ушла под землю в Нижнем Новгороде из-за оползня. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

Свидетелями страшной картины 13 января стали жители поселка Новинки в Нижнем Новгороде – здесь внезапно ушла под землю электроподстанция. Как оказалось, виной всему оползень.

- Подстанция располагалась рядом с торговым центром «Семь вершин» на улице Окской, - рассказывают очевидцы происшествия. – И внезапно все провалилось, случился оползень.

И внезапно все провалилось, случился оползень. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

Как сообщили в Новинском сельсовете, инцидент произошел из-за размыва почвы в результате утечки на сетях холодного водоснабжения к торговому центру. В настоящее время подрядная организация ТЦ занимается восстановлением электроснабжения. Уже решено перенести подстанцию в другое место.

Решено перенести подстанцию в другое место. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

По информации министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области, сообщений об отключении электроэнергии от жителей Новинок в «Нижновэнерго» не поступало.

Глава Приокского района Михаил Шатилов также отметил, что местные жители не пострадали.

Местные жители не пострадали. Фото: "Нижний Новгород" Вконтакте

- Друзья, все жители с коммуникациями! Подстанция питает только ТЦ, - успокоил нижегородцев Михаил Шатилов.

Стоит отметить, что оползни и провалы грунта для Нижегородской области обычное дело. К примеру, в апреле 2021 года в деревне Караулово Кстовского района гигантский провал грунта буквально разорвал пополам жилые дома. Тогда апокалиптичные кадры облетели все социальные сети. А в августе 2018 года под Нижним Новгородом образовалась гигантская воронка размером с 20-этажный дом.

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