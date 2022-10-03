Нижегородская область заняла 48 место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки семьям

В 2020 году ипотеку могли себе позволить 29,8% нижегородцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородская область оказалась на 48 строчке рейтинга российских регионов по доступности ипотечного жилья по итогам 2021 года. Как сообщают «РИА Новости», доля семей, которые могли бы купить квартиру в ипотеку в нашем регионе составляла 30,6%, при том, что в среднем по стране ипотека доступна 32,8% семей. Если смотреть данные по 2020 году, то и тут у столицы ПФО показатели были тоже ниже средних — 29,8%.

Лидером рейтинга слал Ямало-Ненецкий автономный округ, там доля семей, способных взять ипотечный кредит по итогам прошлого года составила 76,8%, следом за ним Магаданская область, где таких семей оказалось 63%. Чуть ниже результат по Ленинградской области — 52,6%.

В самом конце рейтинга на 84 строчке разместилась Ингушетия, где «двушку» в ипотеку могли себе позволить только 7,1% семей, чуть выше Чеченская Республика — 9,1% и Дагестан — 9,2%. Чукотский автономный округ в статистику не вошел, данные представлены только по 84 регионам.

Говоря о регионах ПФО, то самые высокие показатели у Оренбургской области — 36,5% и 12 место в рейтинге. Следом идут Самарская область и Башкортостан. Если смотреть по Приволжью, то Нижегородская область — золотая середина. Ровно такой же показатель у Марий Эл — 30,6%, однако по 2020 году ситуация с ипотекой там была чуть лучше, чем на нижегородской земле.

Самый низкий показатель по ПФО отмечен в Чувашии. Там ипотеку могли себе позволить 27,2% семей. Следом идет Татарстан — 28,1% и Удмуртия — 29,3%.

Стоит заметить, что рейтинг составлялся из расчета, если семья берет кредит сроком на 30 лет на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров. Статистика составлялась на основе данных Центробанка и Росстата. Семьями, способными взять такой кредит считались только те, что могут вносить ежемесячный платеж и осуществлять повседневные расходы. Семейные доходы взяты с учетом вычета НДФЛ с учетом прожиточного минимума в каждом регионе. Предполагалось, что 70% средств семей идут на выплату кредита, а остальные 30% - на иные расходы. В статистику, в том числе, включены семьи, где работа есть хотя бы у одного из супругов. Данные по стоимости жилья для расчета статистики взяты по каждому региону отдельно.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 35 место среди ста крупных городов России по уровню заработной платы.